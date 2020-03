The Mandalorian, in anteprima domenica 22 marzo su Italia 1

Di Paolo Sutera mercoledì 18 marzo 2020

Domenica 22 marzo 2020 Italia 1 manderà in onda in anteprima la prima puntata di The Mandalorian, la serie tv che farà il suo debutto il 24 marzo su Disney+

Disney+ in Italia si avvicina a passi da gigante. Il debutto, ormai lo sappiamo, è previsto per il 24 marzo prossimo: nessun anticipo data la quarantena che sta affrontando il nostro Paese, come tanti avevano chiesto: dai social è stato fatto sapere che no, accedere al catalogo in anticipo non sarà possibile. Eppure, un'anticipazione ci sarà.

Avverrà domenica prossima, 22 marzo 2020, quando Italia 1 manderà in onda alle 23:40, in anteprima, il primo episodio di The Mandalorian. Trattasi di una delle produzioni originali destinate proprio a Disney+ e diventate, là dove la piattaforma ha già debuttato, uno degli show che hanno attirato maggiore interesse.

Complice, sicuramente, l'universo di cui la serie tv fa parte, ovvero quello di Star Wars. The Mandalorian, infatti, è ambientato cinque anni dopo le vicende raccontate da "Il ritorno dello Jedi" e venticinque anni prima de "Il risveglio della forza", ed è la prima serie tv live action appartenente all'universo creato da George Lucas.

Protagonista del telefilm è Din Djarin (Pedro Pascal), solitario cacciatore di taglie soprannominato "il Mandaloriano", di cui vengono seguite le avventure nei meandri della galassia, lontano dalla Nuova Repubblica. Il cast include anche Carl Weathers, Nick Nolte, Amy Sedaris e Ming-Na Wen. Tra i protagonisti, però, va anche assolutamente incluso "Baby Yoda" (o "il Bambino"), della stessa specie del Maestro Yoda e diventato subito oggetto di un'operazione di marketing che lo vedrà sugli scaffali degli store digitali Disney a partire proprio dal 24 marzo.

La prima stagione di The Mandalorian (una seconda è già stata ordinata e dovrebbe -ma di questi tempi i set faticano a lavorare- essere disponibile in autunno) è composta da otto episodi. Italia 1 dovrebbe mandare in onda solo il primo, per invogliare i telespettatori a seguire il resto sulla piattaforma.

Una collaborazione tra Mediaset e Disney, che ricorda (anche se in modalità differenti) quanto fatto sempre su Italia 1 in occasione del lancio della terza stagione di Stranger Things, con la rete Mediaset che mandò in onda per una giornata intera una programmazione a tema anni Ottanta. Nel caso di The Mandalorian, però, si tratta di una vera e propria anteprima per il pubblico italiano, a due giorni dal debutto di Disney+ sui nostri schermi.