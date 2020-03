Pechino Express 2020, martedì 17 marzo: anticipazioni della sesta tappa

Di Ivan Buratti martedì 17 marzo 2020

Le anticipazioni sulla sesta puntata del docu-reality di Rai 2 condotto da Costantino della Gherardesca

Torna Pechino Express. Il docu-reality di Rai 2, condotto da Costantino della Gherardesca, dà appuntamento al pubblico stasera, martedì 17 marzo 2020 alle ore 21.20, con la sesta tappa del viaggio in Asia. Che cosa accadrà in questa puntata? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della puntata.

Le coppie rimaste in gioco si trovano ancora in Cina. La sesta tappa dell'avventura fra "le stagioni dell'Oriente", realizzata dalla rete in collaborazione con Banijay Italia, prevede che i viaggiatori debbano percorrere circa 456 chilometri. Zaini in spalla, i concorrenti ripartiranno da Kaili, città che sorge nella provincia del Guizhou, per arrivare nella contea di Longsheng, nella provincia del Guangxi, nota per le sue risaie terrazzate. A metà strada fra Kaili e Longsheng, i viaggiatori arrivati in testa al primo traguardo di tappa (il villaggio di Baisha, nello Yunnan) lotteranno per la Prova Vantaggio, che dalla scorsa puntata sostituisce la Prova Immunità. La coppia vincitrice del Vantaggio sale di una posizione nella classifica di fine tappa e può assegnare uno svantaggio agli sfidanti.

Chi sono i concorrenti rimasti ancora in gioco? Le coppie che vedremo rincorrersi tra le strade cinesi, a bordo di mezzi di fortuna, sono le stesse della tappa precedente, non eliminatoria: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).



Pechino Express 2020, second screen

“Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente” è anche web: sarà possibile commentare e trovare video inediti sulle pagine social ufficiali di Pechino Express e di Rai2 (Instagram, Facebook e Twitter), e rivedere la puntata, foto e contenuti extra su Raiplay www.raiplay.it e sul canale YouTube di Raiplay. L'hashtag ufficiale, da allegare ai commenti della puntata sui social, è #pechinoexpress.