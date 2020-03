Vladimir Luxuria twitta: "Piero Chiambretti e madre ricoverati per Coronavirus" (poi cancella tutto)

Di Marco Salaris martedì 17 marzo 2020

L'indiscrezione 'giallo': secondo l'opinionista, il conduttore sarebbe ora all'ospedale Mauriziano di Torino.

Sono circa le 14:40 quando Vladimir Luxuria pubblica un tweet riguardo Piero Chiambretti e sua madre Felicita: "Il mio più sincero augurio a Piero Chiambretti e alla mamma ricoverati al Mauriziano per Coronavirus ce la faranno entrambi che sono forti!".

Il conduttore quindi sarebbe stato toccato dal virus. Il condizionale è quanto mai d'obbligo in questi casi giacché la stessa Luxuria pochi minuti dopo ha cancellato il tweet-giallo che potete vedere di seguito.

Nulla di ufficiale al momento, ma non appena avremo maggiori dettagli, conferme o smentite aggiorneremo nel più breve tempo possibile. Intanto ricordiamo che CR4 - La repubblica delle donne - così come altri programmi d'intrattenimento Mediaset - è stata momentaneamente sospesi dall'azienda data la situazione d'emergenza che ha richiamato le redazioni delle testate ad una presenza più evidente anche nei palinsesti delle reti Mediaset per una tempestiva informazione.

Ad ora le prime serate di Rete 4 sono dedicate all'approfondimento sull'emergenza Coronavirus.