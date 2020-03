RaiSport diventa Classic: 8 ore di 'teche' tra Mondiali di Calcio e grande ciclismo

Di Giorgia Iovane lunedì 16 marzo 2020

Italia - Germania 4-3, le grandi classiche del Ciclismo, il Volley di Velasco: ogni giorno RaiSport recupera il meglio dello sport per rinfrancare lo spirito degli appassionati.

Senza sport live, RaiSport (DTT, 57) diventa RaiSport Classic: da martedì 17 marzo, infatti, il canale all sport Rai propone otto ore di programmazione con le sfide migliori, le gare più appassionanti, le competizioni più iconiche della nostra storia.

RaiSport Classic, ovvero le Teche di Rai Sport, riempiranno la fascia compresa tra le 16 e mezzanotte, offrendo così un pizzico di evasione agli appassionati. In programma un ventaglio di scelta che spazia dal calcio alla vela, dal ciclismo allo sci, passando per l'atletica, il basket, il volley, guardando anche lontano nel tempo.

Tra gli appuntamenti infatti i primi match di Inter e Milan in Coppa Campioni, ma anche l'avventura della Nazionale Italiana ai Mondiali di Messico '70 che permette di rivedere la "partita del secolo", ovvero Italia-Germania (4-3) che a giugno festeggerà i suoi primi 50 anni. Ma c'è anche lo sci di oggi, il basket, la nazionale di volley di Velasco, il Giro d'Italia e il Tour de France.

Nella prima settimana, la programmazione andrà in replica due volte, dalle 24.00 alle 8.00 e dalle 8.00 alle 16.00, poi verrà implementata per arrivare, a regime definitivo, a dodici ore, da mezzogiorno a mezzanotte e, in replica, da mezzanotte alle 12 del giorno successivo.