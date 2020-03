Grande Fratello Vip, arriva il comunicato ufficiale: "Il programma finirà a inizio aprile"

Di Giulio Pasqui lunedì 16 marzo 2020

Grande Fratello Vip, quando ci sarà la finale? Ecco il comunicato stampa ufficiale.

"Vi comunichiamo che Grande Fratello ha deciso di arrivare fino all'inizio di aprile, tornando alla sua configurazione iniziale". Così, attraverso un comunicato stampa, la produzione del reality di Canale 5 ha comunicato ai concorrenti gli ultimi aggiornamenti sul programma. La finale avverrà a inizio aprile (probabilmente l'8 aprile) e non alla fine del mese. "Vi daremo conto, da ora in avanti, di tutto questo dandovi la possibilità di parlare con i vostri cari. Vi faremo vedere cosa fanno gli italiani e continueremo a darvi informazioni sull'evoluzione della situazione. Il pubblico vi ama e segue la vostra storia, attento come non mai e grazie a voi ha modo di rilassarsi, provare a sorridere, emozionarsi", c'era scritto nel comunicato letto da Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi.

Visibilmente commossi, i concorrenti sono scoppiati in lacrime. Da ora in poi potranno avere dei contatti anche con i loro parenti vista la gravità della situazione. Adriana Volpe e Patrick Ray Pugliese si sono lasciati andare a un lungo abbraccio, con la conduttrice che ha sussurrato: "Abbiamo tenuto duro e ce l’abbiamo fatta". Quest'ultimo ha esortato i compagni di viaggio: "Divertiamoci, adesso dobbiamo divertirci. Sono gli ultimi giorni, giochiamo e facciamo casino. Facciamo tutto quello che ci va in questi ultimi giorni".