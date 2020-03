Sky Arte racconta i 2000's, tra Torri Gemelle e l'età di Platino della tv

Di Giorgia Iovane lunedì 16 marzo 2020

Il secondo decennio dei 2000 si è aperto con una pandemia che cambierà per sempre il nostro modo di vivere. Intanto Sky Arte ricorda i primi anni del Terzo Millennio.

Tra terrorismo ed evoluzione tecnologica Sky Arte ha iniziato a raccontare The 2000's, ovvero il primo decennio del Terzo Millennio, con otto puntate in onda nel prime time del martedì alle 21.15 dallo scorso 10 marzo. E per la tv c'è uno sguardo particolare.

Le prime due puntate, infatti, sono tutte dedicate alla storia del mezzo che nel primo decennio ha conosciuto una vera e propria 'età di Platino'. Dalla nascita dei reality show (e quel 2000 in cui apparve per la prima volta il Grande Fratello in Italia sembra davvero lontanissimo) al fiorire di una nuova narrativa televisiva, fatta di prodotti di qualità sempre più alta per autori, attori e capacità di mescolare generi e coltivare antieroi di culto. E proprio nella seconda puntata, in onda domani sera, martedì 17 marzo, il focus sarà rivolto alla serialità televisiva, che conosce Lost ma anche un'icona come Walter White di Breaking Bad, giusto per citare due dei titoli che più di altri hanno segnato il primo decennio del Duemila.

La serie doc, prodotta da Tom Hanks, Gary Goetzman e Mark Herzog, proseguirà raccontando soprattutto quel che ha segnato il panorama USA dal 2000 al 2009, dalla devastazione dell'uragano Katrina al doppio mandato di Barack Obama alla Presidenza degli Stati Uniti.





The 2000's, le altre puntate