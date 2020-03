Guida Streaming dal 16 al 22 marzo: Westworld, Shameless, Spider-Man, Ultras, Supergirl in partenza

16 marzo 2020

Quali novità debuttano in streaming questa settimana? Cosa vedere in streaming durante la quarantena dal 16 al 22 marzo, le novità al debutto in questi giorni sulle diverse piattaforme

L'obbligo di stare a casa legato all'emergenza da Coronavirus, moltiplica le necessità di trovare qualcosa da fare sia in compagnia che da soli durante queste giornate di reclusione forzata. Prodotti nuovi da scoprire, film da recuperare, serie tv da non perdere e che poi ci porteremo avanti anche quando tutto questo sarà finito perchè la voglia di un bel film e di una bella serie tv non passa mai.

Tra le novità della settimana ci sono interessanti ritorni come la terza stagione di Westworld e la settima di The Blacklist su Now Tv, Shameless 10 e Supergirl 5 su Infinity, ma anche novità come la miniserie di Netflix con Octavia Spencer sulla storia di Madam C.J. Walker e la serie tv sulle origini del calcio inglese The English Game dal creatore di Downton Abbey. Sul fronte cinematografico interessanti le novità di Now Tv come Spider-Man Far From Home e gli italiani Dolcissime e Il Signor Diavolo, Apple Tv+ propone il film originale The Banker e per chi ama i documentari arriva su Netflix la storia di Fangio, pilota di Formula 1 degli anni '50, oltre al film Ultras il primo realizzato con Mediaset.

Vagando tra le varie piattaforme vi consigliamo di entrare su Amazon Prime Video, cliccare sulla voce Film e scendere fino alla categoria che comprende i film in prima visione direttamente dalla sala tra cui titoli come il terzo capitolo di John Wick o il nuovo di Mission Impossible ma anche Bumblebee, What Men Want, Il Mistero della casa del Tempo, After, Edison - L'uomo che illuminò il mondo e Hotel Artemis. Per le Infinity Premiere in settimana termina il periodo di Annable 3 e arriva dal 20 marzo il film di Teen Titans Go, da non perdere su Infinity anche The Mule di Clint Eastwood.





Novità in Streaming 16-17-18 marzo



16 - Westworld 3 Now Tv episodi settimanali in VO

16 - Spider Man Far From Home Now Tv

La gita europea di Peter Parker prende una piega inaspettata quando Nick Fury gli chiede di fermare Mysterio

16/17 Shameless 10 Infinity

live streaming + catch up settimanale (28 gg)

17 - Bert Kreischer Hey Big Boy Stand Up - Netflix



17 - Ladyhawke, Film - Infinity



18 - Miracolo nella 34a strada, film - Infinity



18 - Califfato 1 - Netflix

Un imminente attacco dell’ISIS in Svezia coinvolge alcune donne

18 Il signor Diavolo, film - Now Tv

Un film di Pupi Avati ambientato negli anni '50



Novità in Streaming 19 Marzo



19 - Feel Good 1 - Netflix

La comica Mae Martin affronta una relazione con una ragazza prima etero

19 - Un sogno per domani, film - Infinity



19 - Altered Carbon: Resleeved, anime - Netflix

Anime dedicato alla serie omonima

19 - Billionaire Boys Club Film - Amazon Prime Video

Thriller ambientato negli anni '80 con al centro uno schema Ponzi

19 - Dolcissime, film - Now Tv

Film italiano. Tre amiche inseparabili e con qualche chilo di troppo, disagiate per la propria forma fisica, trovano un'inattesa occasione di riscatto grazie ad un ricatto alla ragazza più popolare del liceo.



Novità in Streaming 20 Marzo



20 - Self Made: La Vita di Madam C.J. Walker miniserie - Netflix

Una lavadaia afroamericana sfugge alla povertà creando un impero di prodotti per la bellezza e la cura della persona

20 - The Blacklist 7 - Fox Crime

20 - The English Game 1 - Netflix

Alla dine dell'800 due gocatori di classi sociali diverse affrontano crisi personali e professionali trasformando per sempre il calcio e l'Inghilterra

20 - Vampires 1 - Netflix

Un’adolescente parigina metà ragazza e metà vampira

Lettera al re 1 - Netflix

Un giovane aspirante cavaliere sfida antiche profezie, poteri magici e compagni volubili per salvare il suo regno

Greenhouse Academy 4 - Netlfix

Prova a sfidarmi 1 - Netflix

Una gelida coach prende il controllo della squadra di cheerleader e tutto cambia

20 - Ultras, Film - Netflix (realizzato con Mediaset)

Un accanito tifoso di calcio invecchiato affronta il suo passato mentre cerca un futuro migliore per se e per un suo giovane seguace

20 Il buco , Film - Netflix

Un thriller ambientato in una prigione in cui i etenuti dei piani alti mangiano meglio di quelli sotto e un uomo si adopera per fare in modo che tutto cambi

20 The Banker, Film - Apple Tv+

Negli anni '60 due imprenditori (Anthony Mackie e Samuel L Jackson) escogitano un piano per favorire l'integrazione abitativa

20 Tiger King , docuserie - Netflix

Il proprietario di uno zoo perde il controllo tra omicidi su commissione e allevamenti di grandi felini

20 - She 1 - Netflix

Per una timida agente di Mumbai un incarico sotto copertura per svelare un traffico di droga è la chiave per emanciparsi e scoprire la sua sessualità

20 - Fangio - L'uomo che domava le macchine - docuserie Netflix

Documentario su Juan Manuel Fangio pilota di Formula 1 negli anni '50

20 - Buddi 1 Netflix

Cartone animato su 5 teneri e simpatici amici

La prossima fantastca avventura di Archibald 2 - Netflix



Dino Girl Gauko 2 - Netflix



20 - Celebrity Hunted Amazon Prime Video ultimi 3 episodi



Novità in streaming 21 e 22 marzo



21/22 Supergirl 5 Infinity

live streaming + catch up settimanale (28 gg)

21 - L'uomo di neve , Justice League , The Mule - Il corriere (per 30 gg) Film - Infinity

21 - Io, Leonardo film biografico - Now Tv



22 - Room, Jack Reacher: punto di non ritorno Film - Infinity



