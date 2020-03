Live Non è la D'Urso, flash mob da Roma, Milano e Palermo : città "illuminate" dalle torce e dalla musica

Di Alberto Graziola domenica 15 marzo 2020

Live Non è la D'Urso, Barbara d'Urso e i flash mob in collegamento da Roma, Milano e Palermo

La prima parte di Live Non è la D'Urso si è concentrato, come immaginabile, con l'argomento Coronavirus. Raccomandazioni continue e necessarie sul rimanere a casa ed uscire il minimo indispensabile proprio per contrastare il contagio e permettere agli ospedali di gestire le richieste di aiuto da parte di chi ha bisogno.

E, durante la diretta del programma, Barbara D'Urso si è collegata con tre città per un flashmob live. Primo appuntamento alle 22.30 con Roma e l'inno d'Italia. Un collegamento purtroppo non aiutato dall'audio che non ha permesso di ascoltare bene l'inno.

Successivamente è arrivato il momento di collegarsi con Milano -accompagnata dalle parole di Azzurro- e, infine, Palermo con "Nel blu dipinto di blu/Volare".