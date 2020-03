Diciamolo con una canzone: Esseri Umani

Di Hit domenica 15 marzo 2020

Oggi più che mai, crediamo negli esseri umani

Oggi la gente ti giudica

Per quale immagine hai

Vede soltanto le maschere

E non sa nemmeno chi sei

Devi mostrarti invincibile

Collezionare trofei

Ma quando piangi in silenzio

Scopri davvero chi sei

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Che hanno coraggio

Coraggio di essere umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Che hanno coraggio

Coraggio di essere umani

Prendi la mano e rialzati

Tu puoi fidarti di me

Io sono uno qualunque

Uno dei tanti, uguale a te

Ma che splendore che sei

Nella tua fragilità

E ti ricordo che non siamo soli

A combattere questa realtà

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani che hanno coraggio

Coraggio di essere umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani che hanno coraggio

Coraggio di essere umani

Essere umani

L'amore, amore, amore

Ha vinto, vince, vincerà

L'amore, amore, amore

Ha vinto, vince, vincerà

L'amore, amore, amore

Ha vinto, vince, vincerà

L'amore, amore, amore

Ha vinto, vince, vincerà

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Che hanno coraggio

Coraggio di essere umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Credo negli esseri umani

Che hanno coraggio

Coraggio di essere umani

Oh, oh, oh

Essere umani

Oh, oh, oh

Essere umani

Compositori: Marco Mengoni / Matteo Valicelli