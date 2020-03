Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 16 marzo 2020

Su Rai 1 secondo e ultimo appuntamento con Il commissario Montalbano, in prima tv. Alle 23.35 Frontiere. Ma veniamo al prime time.



Su Rai 2 Speciale Tg2 - Settimana decisiva. Alle 23.00 una puntata di The Resident. Alle 23.40 Patriae. Ma veniamo al prime time.



Su Rai 3 il film Carol (USA, 2015) di Olivier Dahan, Todd Haynes con Cate Blanchett, Nicole Kidman. Alle 23.10 Commissari - Sulle tracce del male. Ma veniamo al prime time.



Su Canale 5 il film Lo stagista inaspettato (USA, 2015) di Nancy Meyers con Robert De Niro, Anne Hathaway. Alle 23.29 il film Draft Day (USA, 2014) di Ivan Reitman con Kevin Costner, Jennifer Garner. Ma veniamo al prime time.



70 anni, vedovo, Ben Whittaker ha scoperto che la pensione non lo soddisfa: lui ha voglia di sentirsi "utile" e di rimettersi in gioco. Il destino gli viene incontro attraverso un volantino. Cogliendo al volo l'opportunità di tornare a lavorare, Ben diventa l'inatteso stagista "senior" di una società di moda.

Su Italia 1 il film Harry Potter e la Pietra Filosofale (USA, 2001) di Chris Columbus con Daniel Radcliffe, Emma Watson. Alle 00.25 due puntate di Legacies. Ma vediamo la prima serata.



Su Rete 4 una puntata di Dritto e Rovescio. Alle 00.54 il film Sliding Doors (USA, 1997) di Peter Howitt con Gwyneth Paltrow, John Hannah. Ma veniamo al prime time.



Su La7 in prima serata Speciale Eden - Missione Pianeta, con Licia Colò.



Su Tv8 appuntamento con Alessandro Borghese - 4 Ristoranti. Alle 22.40 Il meglio di Italia's Got Talent. Ma veniamo al prime time.



La sfida riparte da una città cosmopolita e affascinate come Hong Kong, territorio autonomo nel Sudest della Cina e centro nevralgico tra Oriente e Occidente. E' qui che Chef Borghese aprirà le danze in cucina, la prima delle sette puntate in arrivo vedranno sfidarsi i migliori ristoratori in circolazione.