Consigli per lo streaming: l'offerta Mediaset

Di Marco Salaris lunedì 16 marzo 2020

Tutti i servizi e i contenuti di intrattenimento per tutte le famiglie.

Mediaset pensa alle famiglie lungo il periodo della quarantena dovuto all'emergenza Coronavirus. Il palinsesto delle reti Mediaset si è adeguato al periodo in seguito alla sospensione di diversi programmi d'intrattenimento e ripiegando con una programmazione a base di film per tutti.

Per non serrare il genere nella sua totalità, l'azienda ripiega e fa affidamento alla sua piattaforma web Mediaset Play, ampliando la sua offerta alle famiglie con contenuti messi a disposizione in forma gratuita.

Le novità che vanno ad aggiungersi sono innanzitutto due, le nuove categorie Kids e Family. Direttamente dai canali 'teen' Boing e Cartoonito (entrambi sempre disposibili in diretta streaming), Kids conterrà contenuti diretti a bambini e ragazzi con titoli popolari come Doraemon, Dragon Ball Super, Siamo fatti così, One Piece - Tutti all'arrembaggio, Lady Oscar, Capitan Tsubasa.

Per Family commedie, fiction, animazione, comicità e grandi classici all'insegna della leggerezza: Paddington, Tarzan, Un mostro a Parigi, Richard - Missione Africa, Totò Sapore e la magica storia della pizza, Garfield - Il supergatto, Rock Dog, Step Up, Il club degli incompresi, Un'estate per diventare grande, Alex Rider - Operation Stormbreaker, Mamma o Papà?, Due mamme di troppo, Tre uomini e una gamba, Il 7 e l'8.

Non solo pellicole, TvBlog vi consiglia Play Cult, il servizio che offre la possibilità di recuperare filmati di programmi dell'archivio storico Mediaset. Anch'esso è suddiviso in categorie con clip della durata di circa 5 minuti: Le donne di Play Cult in cui sono contenuti balletti e ritagli di momenti con protagoniste le showgirl che hanno caratterizzato la storia di Fininvest, un comparto dedicato alle interviste delle star italiane e internazionali. Gli artisti musicali più in voga a cavallo tra gli anni '80 e '90 per ripercorrere grandi successi.

Un curato angolo dei momenti più divertenti e curiosi trasmessi dalle reti mediaset, da personaggi che da concorrenti a distanza d'anni si ritrovano in ruoli istituzionali alla scoperta degli idoli di un'epoca rivisti oggi con qualche anno in più.

Non mancano gli sketch di Mai dire gol, Bim Bum Bam, Casa Vianello, Buon Compleanno Canale 5 e, per chi vuole farsi quattro risate, anche una categoria a tema: Risate cult dove sono riassunti tutti i migliori programmi comici Mediaset.

L'intrattenimento c'è, l'intrattenimento resiste.