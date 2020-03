Che Tempo Che Fa resiste: l'aggiornamento ragionato al Coronavirus con un pizzico di normalità

Di Giorgia Iovane domenica 15 marzo 2020

Che Tempo Che Fa resiste: tra i pochi programmi ancora in diretta, ha fatto del proprio rigore un esempio di gestione dell'emergenza.

A ormai quattro settimane dallo svuotamento precauzionale dello studio e dall'adozione delle misure anti-diffusione che ha visto momenti di imbarazzo, ma che si è rivelato saggio e lungimirante, Che Tempo Che Fa è tra i pochi programmi a resistere in diretta. Che Tempo Che Fa, Fazio polemico: "Oggi tutti dicono 'State a casa', noi lo diciamo da settimane" Un preserale di approfondimento al posto della 'leggerezza': Che Tempo Che Fa si adegua e rivendica i propri comportamenti virtuosi. Negli anni Luciana Littizzetto ha fatto dell'ipocondria di Fabio Fazio uno dei capisaldi dei suoi sfottò al fraterno amico, ma si può dire che proprio questa caratteristica ha fatto sì che il suo programma assumesse fin dall'inizio la giusta misura nel trattare un'emergenza che solo un mese fa sembrava lontanissima dall'essere apocalittica. E così CTCF è uno dei pochi programmi ad essere ancora in onda in diretta, con un'offerta che finora è riuscita a raccontare con lucidità e senza facili sensazionalismi o banalizzanti semplificazioni una pandemia che sembrava impensabile.

Anche questa sera, domenica 15 marzo quindi, l'offerta di ospiti e di momenti di alleggerimento di CTCF si adatta alle esigenze di un racconto che ha bisogno di fermezza e di misura. E messi da parte i discutibili travestimenti da Amuchina, confidiamo che anche Luciana Littizzetto continui a puntare su un racconto più contenuto. Ma vediamo gli ospiti di questa sera.





Che Tempo che Fa, gli ospiti di domenica 15 marzo 2020

Come la scorsa settimana, anche il segmento delle 19.40, Che Tempo che Farà, è dedicato agli aggiornamenti sulla pandemia. Tra preserale e prime time sono attesi collegamenti con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Iman Sabbah da Parigi e Rino Pellino da Berlino. Si conferma lo spazio con il virologo Roberto Burioni e torna in collegamento anche il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli; attesi anche i contributi del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, del direttore del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano Massimo Galli, del primario del reparto di Terapia Intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo.

Ospiti 'd'onore' il Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri e lo scrittore, divulgatore scientifico e giornalista americano David Quammen, autore nel 2012 di “Spillover”, il saggio narrativo sulla diffusione dei nuovi patogeni

In studio il vincitore di Sanremo 2020 Diodato.



Che Tempo che Fa - Il tavolo, gli ospiti

Al Tavolo si celebrano i 50 anni di carriera di Nino Frassica con uno speciale intervento di Renzo Arbore e un saluto di Terence Hill.



Che Tempo Che Fa 2019, il format

Il programma, in onda ogni domenica su Rai 2, Rai 2 HD (DTT, 502) e RaiPlay alle 19.40 e poi dalle 21.00, è realizzato da Rai2 in collaborazione con l’OFFicina e va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani. Che Tempo che Fa è scritto da Gianluca Brullo, Fabio Fazio, Walter Fontana, Arnaldo Greco, Veronica Oliva e Piero Guerrera, con la consulenza di Stefano Faure, Giacomo Freri, Giacomo Papi e Antonietta Zaccaro. La scenografia è di Marco Calzavara. L'hashtag ufficiale è #CTCF.