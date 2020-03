Blogo retroscena: Domenica in sospesa

Di Hit sabato 14 marzo 2020

Salta anche la puntata di domani di Domenica in

Decisione di pochi minuti fa, secondo quanto apprende TvBlog si è deciso di sospendere la puntata di domani di Domenica in.

La prevista ventisettesima puntata del popolare contenitore della domenica pomeriggio di Rai1 condotto e diretto da Mara Venier quindi non andrà in onda. La decisione è stata presa per tutelare al massimo la salute dei lavoratori e di tutti coloro che era previsto si recassero presso gli studi Frizzi di Roma in occasione della nuova puntata di Domenica in.

Uno degli ospiti previsti in scaletta nella puntata di domani era il vice ministro della salute Pierpaolo Sileri, che è risultato positivo al test coronavirus dopo esser stato alcuni giorni fa in contatto con un "sospetto positivo"

In sostituzione della diretta è previsto un "meglio di" delle scorse puntate di Domenica in.