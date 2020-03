Retroscena Blogo: Coronavirus, Settimana Ventura sospesa

Di Massimo Galanto sabato 14 marzo 2020

Salta il programma di Simona Ventura

La Settimana Ventura non andrà in onda domani, domenica 15 marzo 2020. Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, il programma di Rai2 condotto da Simona Ventura è stato sospeso in conseguenza alle misure adottate dal governo per l'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Tra queste anche la sospensione del campionato di calcio.

La scorsa settimana la Ventura aveva guidato la trasmissione in diretta in collegamento da Milano, con lo studio invece in onda regolarmente da Roma.

Domani su Rai1 alle ore 12 è previsto che vada in onda il documentario Occhi alla spia. Il ritorno di Settimana Ventura è, ovviamente, legato agli sviluppi della pandemia in corso. La speranza è di rivedere il prima possibile sul piccolo schermo SuperSimo.