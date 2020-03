Amici 19 serale, Loredana Bertè assente nella terza puntata

Di Marco Salaris venerdì 13 marzo 2020

La cantante comunica la sua assenza tramite i social a poca distanza dall'inizio della diretta.

Il terzo appuntamento del serale Amici 19 vede una defezione momentanea nella giuria. In apertura del programma Maria de Filippi ha presentato la giuria composta da Vanessa Incontrada e Gabry Ponte, manca però la terza componente: Loredana Bertè. Ebbene la cantante è rimasta bloccata a Milano in quanto la situazione legata all'emergenza Coronavirus non consente spostamenti.

Loredana Bertè ha avvertito della sua assenza a poca distanza dall'inizio della diretta sul suo canale Instagram con una foto accompagnata ad una breve quanto chiara didascalia:



Questa sera, pur essendo in piena salute, vivendo io a Milano, nella "zona blindata" e tenendoci alla vostra e alla mia salute purtroppo non sarò ad Amici. Mando un abbraccio a Maria e un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi!! Speriamo a prestissimo...vi guarderò da casa. Ps: Invito tutti a rispettare le direttive governative.

A sostituire il giudice è l'attore Christian de Sica.