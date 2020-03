Repliche per Coronavirus: Fratelli di Crozza rinuncia al live, Rai 1 si affida a Ulisse

Di Giorgia Iovane venerdì 13 marzo 2020

Fratelli di Crozza sospende i live e va di replica, Rai 1 senza La Corrida fa viaggiare il pubblico con le repliche di Ulisse.

L'Emergenza Coronavirus continua a modificare i palinsesti e a chiudere programmi in diretta. Ultimo in ordine di tempo Fratelli di Crozza, che dopo essere tornato in onda senza pubblico dopo la pausa invernale, in un clima davvero surreale per un one-man show comico-satirico, ha deciso di sospendere la diretta. Questa sera, venerdì 13 marzo, infatti, Nove trasmetterà una replica di Fratelli di Crozza. Una replica che inevitabilmente suonerà incredibilmente 'vecchia' per argomenti, toni e opportunità (soprattutto di ironizzare su politica e istituzioni in un momento delicato come questo), anche più di quanto realizzato prima di questo marzo 2020 e trasmesso ora.

Repliche certamente più evergreen quelle di Ulisse proposte sempre da questa sera, venerdì 13 marzo 2020, da Rai 1. Dopo la sospensione, inevitabile e necessaria, de La Corrida, l'ammiraglia Rai si affida a uno dei suoi volti più rassicuranti: Alberto Angela torna in onda con Ulisse - Il piacere della scoperta. Un modo per tornare a vedere bellezza e anche calmare l'ansia col suo tono avvolgente e con la sua cadenza misurata.

Serve anche questo in emergenza: serve anche stabilire un prime time d'intrattenimento non in diretta - e il materiale per farlo non manca - per lasciare spazi di pseudo-normalità soprattutto per non stravolgere più di quanto la vita quotidiana non sia le abitudini di fruizione. Le repliche ci sono, i materiali anche: il ricorso compulsivo e su più reti in chiaro a speciali e approfondimenti in prima serata non sempre è un bene. Non allentare la presa, assolutamente, ma c'è bisogno anche di pensare alla salute mentale. E la puntata straordinaria di Chi l'ha visto? Speciale Coronavirus non va in questa direzione, così come Amici che continua ad andare in onda sembra una delle cose più stridenti in un palinsesto che chiude le dirette per la tutela di tutti.