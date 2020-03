L'Intervista: le anticipazioni della prima puntata con Emanuele Filiberto

Di Fabio Morasca giovedì 12 marzo 2020

Le anticipazioni della prima puntata della nuova edizione de L'Intervista.

L'Intervista è un talk show condotto da Maurizio Costanzo, in onda su Canale 5, in seconda serata, ogni giovedì.

A partire da questa sera, giovedì 12 marzo 2020, avrà inizio la nuova edizione de L'Intervista, il programma di interviste "one to one" di Maurizio Costanzo.

In questo primo appuntamento, il popolare conduttore e giornalista incontrerà Emanuele Filiberto di Savoia, il figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Doria e nipote dell'ultimo Re d'Italia Umberto II di Savoia, personaggio televisivo dagli anni '90.

Anche in quest'edizione, le domande di Maurizio Costanzo saranno scandite dai video che scorreranno sui led, riguardanti i momenti salienti della vita pubblica e privata di Emanuele Filiberto, dagli anni trascorsi in Svizzera per via dell'esilio dei Savoia al rapporto con i suoi genitori, dai ricordi personali con il nonno Re d'Italia agli scandali e l’attenzione dei media fino ad arrivare al suo matrimonio con l'attrice francese Clotilde Courau da cui ha avuto le figlie Vittoria e Luisa.

Questa sera andrà in onda, complessivamente, la 35esima puntata de L'Intervista. Nelle puntate precedenti, Maurizio Costanzo ha intervistato Giorgio Napolitano, Maria De Filippi, Romina Power, Enrico Mentana, Diego Armando Maradona, Francesco Totti, Federica Pellegrini, Carlo Conti, Paolo Bonolis, Pippo Baudo, Antonella Clerici, Michelle Hunziker, Mara Venier, Gerry Scotti, Belen Rodriguez, Simona Ventura, Al Bano, Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Amanda Lear e altri ancora.

L'Intervista: dove vederlo

La prima puntata de L'Intervista andrà in onda su Canale 5, a partire dalle ore 23:20.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

L'Intervista: Second Screen

L'Intervista è presente sul web con una sezione a parte sul sito Witty Tv.

Su Facebook, il programma è presente sulla pagina ufficiale di Maurizio Costanzo.

Su Twitter, invece, il programma è presente con l'account ufficiale di Maurizio Costanzo: @Costanzo. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #lintervista.