La casa delle Miracle: dal 16 marzo su Cartoonito

Di Mr. Odo giovedì 12 marzo 2020

La casa delle Miracle: le cinque guerriere paladine della musica tornano su Cartoonito per raccontare le loro vite.

La casa delle Miracle: dopo il successo ottenuto con Miracle Tunes, dal 16 marzo tornano in tv Julie, Emily, Jasmine, Sophia e Charlotte, le cinque eroine guerriere paladine della musica che hanno conquistato il pubblico più giovane combattendo e sconfiggendo a suon di danza e canto l'arcinemico Demon.

Nella nuova serie live action le cinque ragazze abiteranno insieme per raccontare la vita loro vita quotidiana, fatta di amicizia, giochi e confessioni, e per ricordare le difficoltà affrontate durante le loro avventure. Insieme a loro ci saranno anche i Ritmi: i loro piccoli aiutanti le guideranno anche in questa avventura, facendole riflettere sull'importanza di fare squadra e di stare unite.

In ogni puntata, inoltre, le ragazze leggeranno le letterine che riceveranno dai loro fan e daranno consigli utili per affrontare i problemi di ogni giorno. Se volete potete ancora inviare le vostre lettera collegandovi nell'apposita sezione del sito www.cartoonito.it.

Le Miracle Tunes sono Giulia Sara Salemi (Julie), Emily Shaqiri (Emily), Jasmine Roberta Molinaro (Jasmine), Giulia Izzo (Sophia) e Lavinia Mantegazza (Charlotte).

La casa delle miracle, diretta da Roberto Cenci, vi aspetta tutti i giorni alle 16.45 su Cartoonito (canale 46 del DTT).