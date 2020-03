Europa League, partite oggi 12 marzo 2020: Inter e Roma non giocano

Di Massimo Galanto giovedì 12 marzo 2020

La programmazione televisiva delle gare di Europa League di giovedì 12 marzo 2020

Oggi, giovedì 12 marzo, torna in campo l’Europa League, con gli incontri validi per l’andata degli ottavi di finale. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta in esclusiva su Sky. Ricordiamo che, a causa dell'emergenza sanitaria coronavirus, le gare con le squadre italiane, ossia Inter e Roma, non giocheranno.

Di seguito la programmazione tv dettagliata:

EUROPA LEAGUE - GIOVEDÌ 12 MARZO

ore 18.55

Diretta Gol Europa League Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Eintracht F.-Basilea Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra); Sky Sport 253 e Sky Sport 255 (satellite e fibra)

telecronaca Pietro Nicolodi; Diretta Gol Daniele Barone

Lask-Manchester United Sky Sport Football e Sky Sport 254 (satellite e fibra)

telecronaca Nicola Roggero; Diretta Gol Geri De Rosa

Basaksehir-Copenaghen Sky Sport 256 (satellite e fibra)

telecronaca Massimo Tecca; Diretta Gol Lucio Rizzica

ore 21

Diretta Gol Europa League Sky Sport Collection e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Wolfsburg- Shakhtar D. Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra); Sky Sport 252 e Sky Sport 256 (satellite e fibra)

telecronaca Massimo Marianella; Diretta Gol Lucio Rizzica

Rangers Glasgow.-Bayer Leverkusen Sky Sport Football e Sky Sport 254 (satellite e fibra)

telecronaca Antonio Nucera; Diretta Gol Dario Massara

Olympiacos-Wolverhampton Sky Sport 255 (satellite e fibra)

telecronaca Paolo Ciarravano; Diretta Gol Daniele Barone.