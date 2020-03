Proposta di matrimonio ad Avanti un altro (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 12 marzo 2020

Nel 2019 una situazione analoga avvenne in seguito ad una vincita di 140.000 euro

Mai come ora la scena andata in onda ieri sera nell'appuntamento di Avanti un altro fa del bene in giorni difficili come questi. Una parvenza di normalità, di leggerezza, la parentesi colorata della quale vi abbiamo parlato qualche giorno fa e che dà i suoi migliori frutti quando il sorriso e il gioco di un preserale si unisce alla bella emozione di una proposta di matrimonio 'in diretta'.

Le registrazioni in onda su Canale 5 fanno chiaramente riferimento al periodo prima dell'esplosione dell'emergenza Coronavirus. Di ritorno da un blocco pubblicitario, Paolo Bonolis è in compagnia di un giovane spettatore preso dal pubblico, apre l'intervento così: "Questa trasmissione vuole offrire a tutti la possibilità di un'emozione o anche di un futuro migliore o forse peggiore".

Gli porge il microfono, c'è una sorpresa per la fidanzata del ragazzo: "Amore" dice con voce rotta dall'emozione mentre tira fuori un piccolo cofanetto blu che contiene un regalo speciale. Il conduttore lo invita ad inginocchiarsi data la sua intenzione, lui lo segue. La ragazza si chiama Angela e si avvicina al centro dello studio per creare una situazione ad hoc: "Mi vuoi sposare?" chiede, la risposta è il "Sì" che fa partire il boato dello studio (CLICCA QUI per il video).

Bonolis in conclusione lancia un messaggio scherzoso all'amica Maria de Filippi: "A de Filippi tiè!" con tanto di gesto dell'ombrello. Circa un anno fa, nella puntata del 12 aprile 2019 sempre ad Avanti un altro un concorrente che vinse al gioco finale la bellezza di 140.000 euro chiese alla sua compagna di sposarlo, anche in quel caso la proposta arrivò al suo compimento con un 'sì'.