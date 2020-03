Family Food Fight, le anticipazioni della prima puntata

Di Fabio Morasca giovedì 12 marzo 2020

Le anticipazioni della prima puntata di Family Food Fight, in onda su Sky Uno.

Family Food Fight è un cooking show di Sky Uno, che vede la partecipazione di Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Lidia Bastianich, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15.

Family Food Fight: le anticipazioni della prima puntata

A partire da questa sera, giovedì 12 marzo 2020, Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e sua madre Lidia Bastianich saranno i giudici della prima edizione italiana di Family Food Fight, produzione EndemolShine Italy per Sky, una gara di cucina, con 100mila euro in palio, che metterà in competizione le famiglie e le loro tradizioni ai fornelli.

Il nuovo cooking show di Sky Uno è un adattamento dell’omonimo format australiano, già proposto con successo anche negli Stati Uniti. Provenienti da diverse zone d'Italia, le famiglie in gara si sfideranno con le ricette tipiche della propria cucina, quelle che si tramandano di generazione in generazione.

Le famiglie in gara sono 6: la Famiglia Magistà (proveniente da Conversano, provincia di Bari), la Famiglia Benziadi (famiglia di origini algerine proveniente dalla Sicilia), la Famiglia Scainelli (proveniente da Bergamo), la Famiglia Raviele (proveniente da Piedimonte Matese, provincia di Caserta), la Famiglia Lucini (proveniente da Nettuno, provincia di Roma) e la Famiglia De Florio (proveniente da Milano e da Rimini).

In ogni puntata, le famiglie in gara dovranno preparare il menù richiesto entro un tempo prestabilito. La famiglia migliore vincerà la prova mentre le tre peggiori dovranno tornare ai fornelli per evitare l'eliminazione.

Nella prima puntata, gli ospiti saranno Benedetta Parodi e Guido Meda.

Family Food Fight: dove vederlo

La puntata di Family Food Fight andrà in onda su Sky Uno, canale 108 di Sky, a partire dalle ore 21:15.

La puntata inizierà un'ora dopo sul canale Sky Uno +1, canale 109 di Sky.

Family Food Fight andrà in onda anche sul digitale terrestre, canale 311 o 11.

Family Food Fight è visibile anche in streaming su Sky Go e Now Tv.

Le puntate saranno successivamente disponibile su Sky On Demand.

Family Food Fight: Second Screen

Family Food Fight è presente sul web con una sezione a parte sul sito ufficiale di EndemolShine Italy.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del talent show culinario.

Su Twitter, invece, Family Food Fight si può trovare nell’account ufficiale di SkyUno. L'hashtag con il quale si può commentare il programma è il seguente: #FamilyFoodFight.

Family Food Fight ha anche un profilo ufficiale su Instagram.