Coronavirus, Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini: "Siamo qui per regalare qualche momento di levità" (VIDEO)

Di Massimo Galanto mercoledì 11 marzo 2020

Il conduttore ha aperto la puntata spiegando perché il Grande Fratello Vip è in onda nonostante sia in corso la pandemia del coronavirus

In apertura della diretta del Grande Fratello Vip di mercoledì 11 marzo 2020, Alfonso Signorini, al centro dello studio di Cologno Monzese, completamente vuoto negli spalti, si è rivolto direttamente al pubblico da casa, alle prese con la battaglia con la pandemia del coronavirus. Il giornalista ha definito la puntata di stasera "un po' particolare" e ha spiegato che "abbiamo a lungo riflettuto se essere qui" e di aver deciso di sì per consentire a "chi lo vuole" di "sospendere il dramma di questi giorni, se mai fosse possibile farlo per qualche ora", come per affacciarsi ad una finestra, "per qualche ora di leggerezza".

Signorini ha aggiunto che l'obiettivo è "regalare qualche momento di levità":

Continueremo quindi con le nostre storie, raccogliendo le emozioni dei nostri amici. Soltanto questo.

In apertura di post il video integrale del discorso di Signorini.

P.S. Il conduttore è affiancato in studio solo da Pupo, in qualità di opinionista. Wanda Nara, invece, si trova a Parigi con il marito Mauro Icardi.