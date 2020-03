Don Matteo 12, la nona puntata: un tentato femminicidio

Di Paolino giovedì 12 marzo 2020

Le anticipazioni della nona puntata di Don Matteo 12, la fiction di Raiuno con Terence Hill nei panni di un parroco di Spoleto alle prese con gialli da risolvere ed i suoi amici

Una nuova indagine e nuovi situazioni comiche, pronte ad appassionare e far ridere tutti i fan di Don Matteo 12: nella nona puntata della fiction, in onda questa sera, giovedì 12 marzo 2020, alle 21:25 su Raiuno, il protagonista sarà alle prese con un caso di femminicidio.

Don Matteo 12, la nona puntata

Nella nona puntata, "Non desiderare la donna d'altri", Don Matteo (Terence Hill) salva dalle fiamme una ragazza che è stata vittima di un tentato femminicidio. Ai carabinieri il compito di indagare sul caso, mentre Cecchini (Nino Frassica) viene colpito da uno strano disturbo, per cui riesce a sentire solo le voci femminili. Questo, inevitabilmente, crea una serie di fraintendimenti, soprattutto con Anna (Maria Chiara Giannetta), Marco (Maurizio Lastrico) ed il cane Patatino.

Tra Jordi (Lino Di Nuzzo) e Sofia (Maria Sole Pollio), intanto, la crisi si acuisce, dopo che lei ha detto a lui di essere la responsabile dell'incidente che gli ha fatto perdere la gamba. Per questo, Jordi affronta da solo un importante provino per una prestigiosa scuola di ballo di Roma.

Don Matteo 12, streaming

E' possibile vedere Don Matteo 12 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

Don Matteo 12, social network

Si può commentare Don Matteo 12 sulla pagina ufficiale di Facebook o su Twitter, all'account @DonMatteoRai. L'hashtag è #DonMatteo12.