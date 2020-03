Coronavirus, Sky Sport24 sospende la programmazione in diretta (Video)

Programmazione in diretta sospesa su Sky Sport24. Il canale sportivo cugino di Sky Tg24 ha attivato il pilota automatico a partire da mercoledì, a causa delle conseguenze generate dall’emergenza coronavirus.

“Abbiamo la necessita di fermarci per un breve tempo”, ha annunciato il direttore di Sky Sport Federico Ferri. “Non abbiamo a disposizione i nostri locali, gli studi, la redazione, le sale di montaggio, i luoghi dove lavorano tutti coloro che compongono la nostra squadra. Abbiamo la responsabilità di rispettare delle norme di sicurezza e di prendere delle precauzioni”.

Sul 200 le notizie verranno ugualmente pubblicate grazie all’ausilio del crawl, mentre in onda saranno mandati a ripetizione servizi e speciali registrati. “Sono lavori di sanificazione – ha precisato Ferri - torneremo però presto con gli aggiornamenti puntuali".



Un messaggio per voi, amici di @SkySport: breve stop per i nostri studi, ma siamo sempre in onda con gli eventi (stasera la Champions). E l’informazione aggiornata minuto per minuto su https://t.co/5MKWZL80cg e sui nostri social. Domani si riparte come ogni giorno, state con noi! pic.twitter.com/mKYxqEkBN9