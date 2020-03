Champions League, partite stasera in diretta su Sky

Di Massimo Galanto mercoledì 11 marzo 2020

La programmazione televisiva delle gare di Champions League di oggi

Dopo il trionfo di ieri dell'Atalanta, torna oggi, mercoledì 11 marzo, in campo la Champions League. Le due partite in programma saranno trasmesse in diretta in esclusiva da Sky (a pagamento). Si tratta di Liverpool-Atletico Madrid e Paris Saint Germain-Borussia Dortmund.

Nel pre e post partita appuntamento con Ilaria D’Amico nello studio Champions League Show, in onda anche su Sky Sport 24. Al suo fianco Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Alessandro Costacurta. In studio anche Paolo Condò e Leo Di Bello.

La serata si chiuderà a mezzanotte con 5X5 Champions League, 30 minuti di brevi confronti sui vari argomenti emersi dalla serata di Champions, sempre in compagnia della squadra di Champions League Show, in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno.

Per i clienti Sky le partite saranno visibili in diretta anche tramite l’App Sky Go, per seguire gli eventi live su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea. Di seguito il dettaglio della programmazione televisiva delle partite di oggi.

MERCOLEDÌ 11 MARZO

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Collection (satellite e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Liverpool-Atletico Madrid

Sky Sport Uno (satellite, fibra e digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

Telecronaca Massimo Marianella

Diretta Gol Antonio Nucera

PSG-Borussia Dortmund

Sky Sport Football (satellite e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

Telecronaca Andrea Marinozzi

Diretta Gol Geri De Rosa