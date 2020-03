Roma 11 marzo 2020, viaggio in una città deserta (Video)

Di Hit mercoledì 11 marzo 2020

Le immagini del blocco totale a Roma

Viaggio questa mattina in una Roma spettrale, dopo la decisione del governo di bloccare l'Italia per contrastare il contagio dal Coronavirus.

Il regista di Non è l'Arena Giovanni Caccamo, con il suo telefonino, ha passeggiato stamattina per alcuni luoghi simbolo della città eterna. Il risultato per immagini è quasi angosciante e disegna meglio di mille parole qual è la situazione attuale nella nostra capitale e di come i romani stiano vivendo questi momenti e di rimbalzo un po' tutto il nostro paese, Lombardia in primis.

Il video lo trovate in apertura di questo post. Grazie a #giocaccamo.