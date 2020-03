Il Cacciatore 2, l'ultima puntata: la caccia è finita?

Di Paolino mercoledì 11 marzo 2020

Le anticipazioni dell'ultima puntata de Il Cacciatore 2, la fiction di Raidue con Francesco Montanari nei panni di un Pm ispirato ad Alfonso Sabella, sulle tracce del boss Giovanni Brusca

La caccia a Giovanni Brusca (Edoardo Pesce) è al termine, ma la battaglia non è ancora finita: nell'ultima puntata de Il Cacciatore 2, in onda questa sera, mercoledì 11 marzo 2020, alle 21:20, su Raidue, Saverio (Francesco Montanari) e Carlo (Francesco Foti) sono finalmente faccia a faccia con il boss che, però, ha ancora un asso nella manica.

Il Cacciatore 2, ultima puntata

Nel primo episodio, "L'anno del dragone", nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci Brusca decide di pentirsi. Di fronte a lui, Barone e Mazza sono costretti ad offrirgli uno sconto di pena in cambio di informazioni, nonostante siano di fronte a colui che ha ucciso Giuseppe Di Matteo ed il giudice Falcone. Quello che non sanno, però, è che Brusca è un passo avanti a loro.

Nel secondo episodio, "Un tesoro", Brusca, messo alle strette ed abbandonato anche dal fratello Enzo (Alessio Praticò), decidi di pentirsi veramente. La prima informazione che dà ai Pm è il soprannome del vivandiere di Bernardo Provenzano (Marcello Mazzarella), pista che permettere di arrivare al vertice di Cosa Nostra. Un'informazione che, insieme a quelle raccolte da anni da Francesca (Francesca Inaudi), infonde in Saverio e Carlo nuova speranza.

Il Cacciatore 2, streaming

E' possibile vedere Il Cacciatore 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

Il Cacciatore 2, social network

Si può commentare Il Cacciatore 2 sulla pagina ufficiale di Facebook e su Twitter, usando l'hashtag #IlCacciatore2.