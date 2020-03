Pechino Express 2020, anticipazioni puntata 10 marzo: l'approdo in terra cinese

Di Marco Salaris martedì 10 marzo 2020

Pechino Express 2020, le anticipazioni della quinta puntata.

Quinto appuntamento con Pechino Express - Le stagioni dell'Oriente questa sera martedì 10 marzo alle 21.20, su Rai2. L'adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia.

Settimana scorsa la coppia degli inseparabili è stata eliminata dai giochi, spazio quindi al resto dei concorrenti in gara che approderanno in Cina, il programma non è nuovo al territorio mandarino infatti 7 anni fa l'adventure game ha già avuto modo di sondare il luogo.



Pechino Express 2020 - Le stagioni dell'Oriente, anticipazioni tappa quinta puntata

Si partirà da Dali, nella provincia dello Yunnan, l’arrivo è previsto a Shitouzhai, dopo una sosta intermedia a Shilin Stone Forest, un importante raggruppamento di formazioni calcaree. La tappa avrà una lunghezza percorsa totale di 556km.

In questa puntata più che mai non mancheranno momenti di sconforto e difficoltà, alternati a grande entusiasmo per un passaggio trovato o un posto dove dormire.



Pechino Express - Le stagioni dell'Oriente, coppie in gara

Si giocano la permanenza in gara 6 coppie:





Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni)



i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi)



Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay),



i Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio),



le Top (Ema Kovac e Dayane Mello)



i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).



Pechino Express - Le stagioni dell'Oriente, social

è anche web: sarà possibile commentare e trovare video inediti sulle pagine social ufficiali di Pechino Express e di Rai2 (Instagram, Facebook e Twitter).



Pechino Express - Le stagioni dell'Oriente, dove seguirlo

si può seguire in diretta su Rai 2 anche in HD al canale 502 del digitale terrestre o 102 di Tivusat. Si può rivedere la puntata, foto e contenuti extra su Raiplay www.raiplay.it e sul canale YouTube di Raiplay.

TvBlog seguirà la quarta puntata dell'adventure show a partire dalle 21:20 in liveblogging.