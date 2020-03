Champions League, Valencia-Atalanta in diretta su Canale 5 e Sky

Di Massimo Galanto martedì 10 marzo 2020

La programmazione televisiva delle partite di oggi, martedì 10 marzo 2020, di Champions League

Se la Serie A e il calcio in Italia si ferma per decreto (a causa dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus), torna, invece, stasera, martedì 10 marzo 2020, la Champions League per il ritorno degli ottavi di finale. In programma due partite, una delle quali 'italiana'. L'Atalanta, infatti, sarà impegnata in trasferta contro il Valencia, dopo il 4-1 rifilato agli spagnoli all'andata. Il match che vedrà protagonisti gli uomini di Gasperini sarà trasmessa in diretta su Sky (per gli abbonati) e su Canale 5 (visibile a tutti). Di seguito il dettaglio della programmazione televisiva delle gare di oggi.

Champions: martedì 10 marzo

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport Collection (satellite e fibra), Sky Sport 251 (satellite e fibra) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)



VALENCIA-ATALANTA

Sky Sport Uno (satellite, fibra e digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite e fibra); Canale 5

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi; telecronaca Pierluigi Pardo, commento Massimo Paganin, inviati Massimo Veronelli e Simone Cerrano.

Diretta Gol Dario Massara

Lipsia-Tottenham

Sky Sport Football (satellite e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

Telecronaca Federico Zancan

Diretta Gol Daniele Barone