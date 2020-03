Summertime la serie Netflix ispirata a Tre Metri sopra il Cielo arriva il 29 aprile (video)

Di Riccardo Cristilli martedì 10 marzo 2020

Ecco quando arriva la nuova serie tv italiana di Netflix, una romantica storia d'amore contemporanea sulla Riviera romagnola

L'estate quest'anno arriva in anticipo: dal 29 aprile su Netflix arriva la prima stagione di Summertime, nuova produzione italiana della piattaforma prodotta da Cattleya parte di ITV Studios. In apertura una prima clip, una sorta di spot della serie tv in cui si vede la protagonista Summer, interpretata da Coco Rebecca Edogamhe mentre ascolta con le proprie cuffiette davanti al mare una versione de Il Cielo in una stanza mentre tutti intorno si baciano, si fotografano, trascorrono con leggerezza le proprie giornate.

Nel cast della serie tv italiana, un teen romantic-drama ispirato a Tre Metri Sopra il Cielo, troviamo oltre alla già citata protagonista esordiente, volti nuovi e altri attori italiani più o meno conosciuti tra cui spicca Ludovico Tersigni diventato una star grazie a SKAM Italia che ricoprirà il ruolo di Ale. Inoltre Andrea Lattanzi (Sulla Mia Pelle) nei panni di Dario e gli esordienti Amanda Campana che sarà Sofia, Giovanni Maini che darà il volto a Edo e Alicia Ann Edogamhe nella parte di Blue. La regia è di Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi.

La trama di Summertime

Siamo in estate, sulla riviera romagnola, immaginario luogo di divertimento estivo e non solo, parte dell'iconografia cinematografica italiana, luogo di amori e passioni senza tempo.

Summer è una ragazza responsabile e indipendente che vuole lasciare quel luogo in cui è cresciuta ma sa benissimo di essere quel punto fermo che lega tutta la famiglia. Quasi per caso incontra Ale e mentre il sole infuoca le spiagge della Riviera, i due si innamorano anche se sono così tanto diversi. Ale è un ex campione di moto ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della sua vita. Il loro amore sboccerà allo schiudersi dei primi ombrelloni sulla spiaggia e crescerà forte e vibrante assieme al sole dell’estate. Per entrambi, le vacanze saranno un viaggio indimenticabile che li porterà lontano da quello che erano prima di conoscersi.

La serie in otto episodi debutterà su Netflix in tutti i paesi in cui il servizio è presente il 29 aprile, la sceneggiatura è affidata a Sofia Assirelli, Enrico Audenino, Mirko Cetrangolo, Daniela Delle Foglie, Daniela Gambaro, Francesco Lagi, Vanessa Picciarelli, Anita Rivaroli.