The Brides, Goran Višnjić nuovo Dracula della Tv nella potenziale serie ABC

Di Riccardo Cristilli martedì 10 marzo 2020

ABC lavora a The Brides una serie creata da Roberto Aguirre-Sacasa già autore di Riverdale e Le Terrificanti Avventure di Sabrina

Nonostante l'avvento dello streaming siamo ancora in quel periodo dell'anno in cui i canali broadcaster americani si preparano a sviluppare nuovi progetti per la prossima stagione televisiva. I numeri di quelli che vengono chiamati pilot, puntate "pilota" per decidere se ordinare o meno una serie, si sono ridotti e molte reti optano per sviluppare progetti fuori da questi mesi anche per trovare i volti giusti.

La scelta degli attori è fondamentale in questa fase perchè, ancor più che in passato, puntare sull'attrice o attore giusto capace magari di suscitare l'attenzione dello spettatore può garantire il successo di un prodotto.

Tra i titoli attualmente in produzione c'è The Brides una rilettura sexy e contemporanea del mito di Dracula, un family drama sul trio di mogli del vampiro più famoso della letteratura, scritto da Roberto Aguirre-Sacasa e prodotto da Warner Bros e Greg Berlanti per ABC. Il gruppo di lavoro dietro a Riverdale e Le Terrificanti Avventure di Sabrina si lancia quindi in una produzione più adulta ma che riprende quelle atmosfere da soap horror pop del teen drama adattandole al pubblico di ABC. Per la rete di proprietà Disney questa scelta assomiglia un po' a un ritorno al passato, a quei "sexy pop-drama" alla Revenge.

A interpretare il conte Dracula è stato chiamato Goran Višnjić, un attore croato, volto familiare della tv america tra ER e Timeless. Il conte Dracula, potente creatura della notte senza età, ha trasformato le sue tre mogli. Dato per morto viene abbandonato in un castello sui Carpazzi mentre le sue tre mogli Cleo, Renèe e Lily scappano in cerca di una vita migliore.

Le tre mogli sono proprio le protagoniste di questa soap familiare da vampiri e al centro c'è la forza di queste donne immortali desiderose di mantenere la propria ricchezza, il proprio prestigio. L'ex Suits Gina Torres sarà Cleo Phillips, la figura leader del trio di mogli una donna che era una "regina" già nella sua vita precedente quando venne trasformata dopo la morte del marito. Ora è un'agente immobiliare di New York che deve mantenere il proprio ruolo nonostante l'ascesa di una misteriosa nuova arrivata.

Katherine Reis sarà Lily Stevens, la più giovane del trio, una cantante di New York la cui relazione con un giornalista minaccia l'unione tra le tre donne. Nella sua vita precedente era una prostituta nella Londra di Jack lo squartatore, salvata da Dracula. Chris Mason è Roland Grant affascinante nuovo agente immobiliare pronto a sfidare la regina Cleo, ma Mason ha un misterioso legame con Dracula e vuole distruggere le tre donne. Ultima novità già scelta per il cast è Sophia Tatum che sarà Justine Strang una ragazza che arriva nell'agenzia di Renée la moglie di mezzo.