Grande Fratello VIP 2020, Signorini in onda dagli studi Mediaset di Milano

Di Marco Salaris lunedì 9 marzo 2020

Il conduttore non si può spostare dalla zona rossa, Canale 5 ha studiato il piano B per poter andare in onda l'11 marzo.

L'emergenza sanitaria e le nuove misure di contenimento dell'epidemia Coronavirus continua a scuotere la televisione che mai come ora è il mezzo intrattenitivo d'eccellenza per coloro che rimarranno a casa in questi giorni non semplici. Mediaset con il comunicato di oggi nella quale afferma di voler spingere sull'informazione più completa, rinunciando all'intrattenimento.

Una novità giunta direttamente da Trash Italiano riguarda Grande Fratello VIP 4, anche per il reality show di Canale 5 si era vociferato un possibile stop. Al contrario, non sarà così ma le modifiche si vedranno eccome: Alfonso Signorini condurrà dagli studi Mediaset di Milano, più precisamente dallo studio 5 del Centro di Produzione di Cologno Monzese, lo stesso usato da Piero Chiambretti per CR4 - La repubblica delle donne. Lo studio ovviamente non avrà il pubblico presente. Gli opinionisti Pupo e Wanda Nara ci saranno, ma dallo studio di Cinecittà in Roma da dove generalmente la trasmissione va in onda.

Ciò crea un precedente nella storia del Grande Fratello sia nella sua versione NIP che VIP: in 20 anni mai il reality show ha mai avuto una puntata condotta 'in divisione' da due sedi, Roma e Milano. L'appuntamento è quindi confermato (con la nuova collocazione) a mercoledì 11 marzo 2020 in prima serata su Canale 5.