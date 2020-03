Povera Patria su Rai2 cambia titolo (Patriae) e si sposta

Di Massimo Galanto lunedì 9 marzo 2020

Il programma condotto da Annalisa Bruchi lascia il lunedì per approdare al martedì

Povera Patria da domani, martedi 10 marzo 2020, diventa Patriae. Alla conduzione resta Annalisa Bruchi, affiancata da Alessandro Giuli e Aldo Cazzullo. Il programma di Rai2 non cambia soltanto nome, ma anche collocazione in palinsesto, andando in onda, appunto, il martedì, e non più il lunedì, in seconda serata (domani al posto del previsto film Weaponized).

Dalla Rai fanno sapere che il cambio di titolo "vuole sottolineare che anche in questo particolare momento il nostro è un paese pieno di energia, forza e pronto a reagire".

Al centro della puntata di domani, l’emergenza coronavirus alla luce di tutte le nuove misure di contenimento decise dal governo italiano. Esperti, imprenditori, scienziati ed addetti ai lavori faranno il punto e un'analisi di tutti i vari aspetti della complicatissima situazione. Le famiglie con i figli a casa e le scuole chiuse, i lavoratori a partita Iva che non possono recarsi al lavoro, la difficoltà dei trasporti, la crisi dei medici e la nuova emergenza carceri appena esplosa.

L’editoriale di Alessandro Giuli avrà come argomento L’Italia semichiusa nel tempo del Covid-19. Come sempre non mancherà l’agenda Poggi sui fatti della settimana.