Striscia la Notizia: la prima puntata con Gerry Scotti e Michelle Hunziker in diretta dalle ore 20:35

Di Fabio Morasca lunedì 9 marzo 2020

La prima puntata con Gerry Scotti e Michelle Hunziker in diretta.

Striscia la Notizia è il telegiornale satirico in onda su Canale 5, da lunedì a sabato, condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker.

Striscia la Notizia: le anticipazioni della puntata del 9 marzo 2020

Dopo la settimana che ha visto il debutto dietro il bancone di Striscia la Notizia di Francesca Manzini, a partire da questa sera, Gerry Scotti sarà affiancato da Michelle Hunziker.

Queste sono le dichiarazioni della conduttrice svizzera alla vigilia del suo nuovo ritorno al tg satirico di Antonio Ricci: "Oggi più che mai, tornare dietro al bancone di Striscia con il pensiero e la speranza di alleggerire e portare della sana allegria alle serate degli italiani insieme a Gerry Scotti, mi rende incredibilmente orgogliosa. Evviva Striscia sempre".

Per quanto riguarda questa stagione televisiva, Michelle Hunziker ha già condotto Striscia la Notizia, insieme a Ezio Greggio, dal 23 settembre al 5 ottobre 2019.

Michelle Hunziker e Gerry Scotti, invece, hanno esordito in coppia durante la stagione 2015/16 e, ad oggi, hanno condotto insieme 75 puntate di Striscia.

Striscia la Notizia: dove vederlo

La puntata di stasera di Striscia la Notizia andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 20:35.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play (con l'opzione Restart) dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda, nella sezione On Demand.

Striscia la Notizia: Second Screen

Striscia la Notizia è presente sul web con il sito ufficiale del programma.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del tg satirico.

Su Twitter, infine, l’account ufficiale è il seguente: @striscia. L'hashtag con il quale si può commentare il programma è il seguente: #striscia.

Striscia la Notizia ha anche un profilo ufficiale su Instagram.

Per chi vuole seguire la puntata in liveblogging, invece, il consueto appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 20:35.