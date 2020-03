Che Tempo Che Farà mette da parte la leggerezza

Di Giorgia Iovane domenica 8 marzo 2020

Senza pubblico e con un clima molto più difficile, CTCF ritrova i pesci ma cambia tono nel suo primo segmento.

Lo spazio 'Zelig' di Che Tempo Che Fa lascia il passo all'approfondimento e l'informazione. Senza pubblico in studio e nel peggioramento generale del clima e della situazione c'è poco da celiare e così Che Tempo Che Farà, solitamente dedicato alla leggerezza, all'intrattenimento e alla comicità con il Mago Forest, Raul Cremona e Ale & Franz, viene rimodulato. Che Tempo Che Fa senza pubblico parte dal Tavolo: il 'Salotto Fazio' evoca Bontà Loro Che Tempo Che Farà va di Tavolo per sopperire alla mancanza di pubblico: e si torna a Bontà Loro. Già la settimana scorsa lo studio vuoto - e forse una scrivania difettosa - aveva spinto a cambiare forma al segmento, trasformandolo in un piacevole salotto da 'Casa Fazio'. Questa volta, invece, torna l'acquario, ma scompaiono i comici nel preserale di CTCF.

Prima un'ampia pagina in collegamento con il direttore di RaiNews 24 Antonio Di Bella e con un'inviata in Piazza Duomo a Milano deserta (per fortuna, viste invece le immagini di una Boccadasse straboccante e le notizie di locali pieni per l'8 marzo), quindi una chiacchierata con Giampiero Mughini in collegamento da Roma (in ottemperanza al DPCM dell'8 marzo) per parlare de La Peste di Camus, e infine un'intervista all'Arcivescovo di Milano (sempre accompagnato dalla grafica che ne ricorda titoli, appellativi e incarichi). Un'intervista che rinuncia alla prossemica della scrivania e opta per un più deferente set di poltroncine bianche, mentre lo studio ritrova una grafica avvolgente, tra l'immagine, didascalica, del Duomo meneghino sullo sfondo e le ricche vetrate artistiche che fanno subito cattedrale.

Nel segmento di prime time, invece, si prova a parlare anche di cinema e di spettacolo mentre le sale, i teatri e gli eventi sono fermi fino al 3 aprile. Si parla di Alberto Sordi con Christian De Sica e Carlo Verdone al motto di "Portiamo noi a casa quello che non potete vedere".

Il clima è pesante, c'è poco da fare...