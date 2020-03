Che Tempo Che Fa, Fazio media tra Coronavirus e spettacolo

Di Giorgia Iovane domenica 8 marzo 2020

Che Tempo Che Fa dedica un'ampia pagina al Coronavirus.

Che Tempo Che Fa è alla sua terza settimana senza pubblico e alla sua seconda puntata con la formula del 'Tavolo' anche nel preserale, che torna questa sera, domenica 8 marzo 2020, dalle 19.40 per poi lasciare spazio al prime time e al tavolo della seconda serata. Ma vediamo come si articola il racconto di questa terza, anomala, puntata di CTCF.



Che Tempo che Fa, gli ospiti di domenica 8 marzo 2020

Si parte, come detto, con un Tavolo nel preserale per il giro 'leggero' che vede Mago Forest, Ale e Franz e Gigi Marzullo.

Saranno ospiti della puntata l’Arcivescovo di Milano, Sua Eccellenza Monsignor Mario Enrico Delpini, il presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli, il presidente del CONI Giovanni Malagò, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il virologo Roberto Burioni, il direttore di Rai News Antonio Di Bella e gli inviati di Rai News Iman Sabbah da Parigi e Rino Pellino da Berlino per un aggiornamento sul tema del Coronavirus, con diversi collegamenti dalle zone rosse e non solo.

Senza nuovi film in sala e con i cinema sostanzialmente contingentati, là dove aperti, si parla di spettacolo con Christian de Sica e Carlo Verdone per ricordare Alberto Sordi. Ospiti inoltre la campionessa di sci Federica Brignone, Giampiero Mughini ed Elodie, che canta live “Andromeda”, brano presentato a Sanremo 2020.



Che Tempo che Fa - Il tavolo, gli ospiti

Al Tavolo una crew tutta sostanzialmente brillante con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz (protagonisti anche del segmento in preserale, Che Tempo Che Farà) e Leo Gassmann.



Che Tempo Che Fa 2019, il format

