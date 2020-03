La Vita Promessa 2, anticipazioni terza e ultima puntata

Di Giorgia Iovane domenica 8 marzo 2020

La Vita Promessa 2, anticipazioni terza e ultima puntata, in onda domenica 8 marzo 2020.

Le anticipazioni della terza e ultima puntata de Le Vita Promessa - Parte II, in onda questa sera - domenica 8 marzo - in prima serata su Rai 1.

Come era facile immaginare, Bruno Morelli (Stefano Dionisi) non ha perso (extradiegeticamente) molto tempo a confessare a Carmela (Luisa Ranieri) i suoi sentimenti. E come era altrimenti prevedibile, la moglie di Bruno non è morta nel tentativo di fuga dalla Germania: inutile dire che Carmela è pronta a impegnare l'anello che le egalò Mr. Ferri pur di recuperare i soldi per permettere alla moglie di Bruno, Verena, di raggiungere gli USA per riabbracciare il marito e la figlia.

Per una famiglia che potrebbe riunirsi, un'altra potrebbe disfarsi: Alfio, infatti, decide di raccontare al piccolo Turi la verità su suo padre e sulla sua morte. Il ragazzo non è pronto a saperla, però, è fugge di casa, riparando dallo zio Antonio, al quale confessa di essere deciso ad arruolarsi in Marina, proprio mentre i venti di guerra iniziano ad essere sempre più insistenti. Neanche l'amore per la piccola Sarah lo ferma: i due però promettono di amarsi per sempre.

Chi non è ancora scomparso dall'orizzonte di Carmela è Spanò, che riesce a smascherare il doppio gioco di Antonio e prende di sorpresa Lucky Luciano, che sarà arrestato dall'FBI. E a proposito di FBI, anche Rosa avrà a che fare con il Bureau, con effetti sorprendenti.

Ma torniamo a Spanò: sarà riuscito a superare la sua ossessione per Carmela? E cosa succederà se e quando la moglie di Bruno raggiungerà gli States?



La Vita Promessa - Parte II, come seguirlo in diretta e in live streaming

La miniserie è una coproduzione Rai Fiction – Picomedia, prodotta da Roberto Sessa con Max Gusberti, per la regia di Ricky Tognazzi, con la sceneggiatura di Franco Bernini, Simona Izzo, Franco Marotta e Laura Toscano. Va in onda per tre domeniche alle 21.25 su Rai 1 e Rai 1 HD (DTT, 501), oltre ad essere trasmessa in streaming su RaiPlay, dove è poi disponibile on demand.