Vittoria Schisano nel cast di Ballando con le stelle 2020

Di Hit sabato 7 marzo 2020

Il cast del popolare show del sabato sera della Rete 1 della Rai

Prosegue lo svelamento tessera dopo tessera come in un grande mosaico il cast dei concorrenti che da sabato 28 marzo gareggeranno nell'edizione 2020 di Ballando con le stelle, lo show tersicoreo diretto e condotto da Milly Carlucci per la prima rete della televisione pubblica italiana.

Oggi è stata la volta del varietà del sabato pomeriggio Italia si condotto da Marco Liorni di annunciare al suo affezionato pubblico il nome di una concorrente di Ballando, si tratta dell'attrice Vittoria Schisano che attualmente fa parte del cast della soap opera di Rai3 Un posto al sole. Vittoria era presente nel varietà di Rai1 per parlare della festa della donna, la cui ricorrenza è fissata come sempre per l'8 di marzo, cioè domani.

Lei, come è noto, ha avuto un percorso non facile nel corso della sua vita, essendo nata uomo, ovvero Giuseppe e poi divenuta donna, come è adesso. Ma nel corso del programma ha avuto una sorpresa, le è stato detto che farà parte del cast di Ballando con le stelle 2020. Per la precisione è stata Milly Carlucci attraverso un video messaggio a comunicare a Vittoria la sua partecipazione allo show di Rai1.

Si arricchisce dunque di questo interessante personaggio il gruppo di concorrenti che si contenderà la coppa 2020 del celebre show della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo, come sempre prodotto in collaborazione con la Ballandi.