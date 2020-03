Stasera Italia, frecciata di Barbara Palombelli: "Non ho invitato cinesi, né mangiato involtini"

Di Massimo Falcioni sabato 7 marzo 2020

A Stasera Italia Barbara Palombelli polemizza con Bertinotti sul ruolo dei media nella vicenda coronavirus e lancia una frecciata ai colleghi: "Non ho invitato cinesi, né mangiato involtini. Siamo diversi, non facciamo intrattenimento. Se la politica parla di virus, io parlo di virus"

Barbara Palombelli non ci sta. E’ bastata un’osservazione critica di Fausto Bertinotti sulle responsabilità dei media nell’ambito dell’emergenza coronavirus per far arrabbiare la conduttrice di Stasera Italia.

“In questo paradigma della paura che ci opprime un ruolo grande lo ha svolto la comunicazione”, ha fatto notare l’ex segretario di Rifondazione Comunista. Un ammonimento generale e non indirizzato direttamente al programma di Rete 4, ma questo non è servito ad evitare la reazione stizzita della padrona di casa.

“Noi cerchiamo di dare equilibrio, informazione con equilibrio”, ha ribattuto la Palombelli. "Respingo. Non ho invitato cinesi, né mangiato involtini in diretta, questo programma è un po’ diverso. Anche la politica si è fermata per parlare solo del virus. Noi siamo una trasmissione politica, non siamo intrattenimento, ci occupiamo di politica e la politica sta parlando di coronavirus da un celebre consiglio dei ministro che avrebbe dovuto discutere di Matteo Renzi e invece ha discusso di coronavirus”.

Pur senza fare nomi, sono parse evidenti le frecciate a quei colleghi che dall’esplosione del rischio contagio in Italia ha varato la linea della solidarietà con la Cina, invitando in studio cinesi o assaggiando tipicità gastronomiche del Paese.

Bertinotti ha precisato di non avercela col talk che lo stava ospitando, rimanendo allo stesso tempo fermo sulla sua posizione: “Per 8-10 ore al giorno abbiamo avuto il repertorio della paura, bisogna riconoscerlo”.

Immediata quindi la controreplica della giornalista: “Noi parliamo di politica, poi se la politica parla di virus noi parliamo di virus. Se loro cambieranno agenda, lo faremo anche noi”.

Se nei primi mesi di conduzione la Palombelli sembrava un corpo estraneo rispetto al programma, col passare del tempo la conduttrice ha saputo dare un taglio personale a Stasera Italia, donandogli credibilità e un’identità rafforzata. Le sue opinioni all’interno del dibattito sono sempre più frequenti. Un valore aggiunto che ha favorito il graduale avvicinamento a Otto e mezzo.