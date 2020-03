Raised by Wolves, Julie Bowen ed i creatori di Will & Grace insieme per una sit-com

Di Paolo Sutera sabato 7 marzo 2020

Julie Bowen, dopo Modern Family, sta lavorando al pilot di Raised by Wolves, una nuova sit-com dai creatori di Will & Grace per la Cbs

Cos'hanno in comune Modern Family e Will & Grace? Entrambe sono due comedy (una single camera ed una multi-camera, per essere più precisi) di grande successo ed entrambe, dopo undici stagioni, saluteranno il pubblico. Avverrà, negli Stati Uniti, a pochi giorni di distanza: l'8 aprile 2020 toccherà alla prima, il 16 aprile alla seconda (che è in realtà un revival in onda da tre anni).

Da oggi, però, i due show hanno anche qualcos'altro in comune: l'impegno per la realizzazione di una nuova serie tv. Da una parte, infatti, c'è Julie Bowen, l'interprete di Claire in Modern Family e vincitrice di due Emmy Awards per questo ruolo; dall'altra Max Mutchnick e David Kohan, creatori di Will & Grace che, dopo aver provato a bissare con nuovi successi con altri titoli meno fortunati ci riprovano.

Si chiama Raised by Wolves la nuova sit-com multicamera a cui il duo sta infatti lavorando per la Universal Tv, e di cui la Cbs ha ordinato un pilot (non c'è dunque ancora certezza che vada in onda). La Bowen sarà protagonista di quella che sembra essere una comedy familiare con al centro tre personaggi femminili.

Lo show è infatti la storia di Frankie Wolfie, esperta di gestione di crisi, una donna di successo estremamente indipendente la cui vita cambia quando accetta di adottare e crescere una ragazzina di 11 anni da sé, ricevendo occasionalmente l'aiuto della sorella molto più fragile e sempre sull'orlo di una crisi di nervi.

La sit-com giocherà molto sul carattere schietto della protagonista, la cui capacità di gestire le situazioni, l'aggressività e la franchezza nel dire ciò che pensa derivano dalla sua stessa infanzia, quando è stata cresciuta da dei lupi ("wolves", in inglese, significa proprio "lupo" al plurale), ovvero i suoi genitori Barbara ed Arnie.

I due autori saranno produttori della serie, il cui pilot dovrebbe vedere alla regia una loro vecchia conoscenza, James Burrows, storico regista di sit-com americane che fu anche dietro la macchina da presa del primo episodio di Will & Grace (così come di tutti quelli successivi).

Molto importante, perché il progetto possa andare in porto, la presenza di un nome di punta nel cast come quello della Bowen: diventata celebre grazie a Modern Family, per lei ora si potrebbe aprire un nuovo capitolo televisivo ed una nuova famiglia. Secondo Deadline Hollywood, la produzione avrebbe siglato un contratto con l'attrice che le permetterà di guadagnare 250mila dollari ad episodio.