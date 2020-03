Una Storia da Cantare, l'ultima puntata omaggia Gianni Morandi

Di Giorgia Iovane sabato 7 marzo 2020

Una Storia da Cantare celebra Gianni Morandi nella quarta e ultima puntata del suo secondo ciclo, in onda da un Auditorium deserto.

Gianni Morandi è il protagonista dell'ultima puntata di Una Storia da Cantare: una serata-omaggio per l'eterno ragazzo della musica italiana per la quarta e ultima puntata del programma di Rai 1, in onda questa sera - sabato 7 marzo 2020 - dalle 21.25 in diretta dal CPTv di Napoli, condotta come sempre, da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri.

E in questa quarta puntata ci saranno almeno due elementi televisivamente eccezionali che paradossalmente sono due assenze. Il primo assente è il protagonista stesso della 'serata d'onore', pensata per un artista pienamente in attività e non restio alla tv altrui, come invece Celentano: una circostanza anomala. Il secondo assente è il pubblico nell'iconico Auditorium del CPTv Rai di Napoli, un elemento narrativo non indifferente nel racconto visivo di questo programma, anche perché con il continuo cambio di palco, l'uso della platea è stata una risorsa 'sintattica' non di poco conto. E nel vuoto pneumatico di un teatro immenso sarà difficile non sentire le voci dei tanti autori che si muovono a bordo-palco.

Pur sperando che Gianni Morandi appaia almeno in collegamento in diretta - e non con un videomessaggio autocelebrativo e autoprodotto come quello di 18' inviato la scorsa settimana da Celentano, ma non disponibile su RaiPlay per immaginabili problemi di diritti - la scaletta degli ospiti non lo annovera. A cantare i suoi grandi successi ci saranno, invece, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Nino Frassica, Nina Zilli, Mogol, Anna Tatangelo, Marco Morandi, Luca Barbarossa, Amii Stewart, Marco Masini, Michele Zarrillo, Fausto Leali, Alessandro Preziosi, Paolo Vallesi, Nomadi, Matteo Faustini, Fulminacci, Sofia Tornambene, Eugenio Campagna, Galeffi, Canova e i Ditelo voi.



Una storia da cantare 2020, come seguirlo in diretta tv e in live streaming

Una storia da cantare è un programma scritto da Ernesto Assante, Gino Castaldo, Matteo Catalano, Alberto Di Risio, Angela Fortunato, Duccio Forzano, Pietro Galeotti ed Enrico Ruggeri, con la regia di Duccio Forzano. Il programma va in onda in diretta dall'Auditorium del Centro di Produzione Rai di Napoli da sabato 15 febbraio a sabato 7 marzo. L'inizio è fissato alle 21.25 e va in onda su Rai 1 e Rai 1 HD (DTT, 501) oltre a essere diffuso in live streaming su RaiPlay, dove poi sarà disponibile on demand.



Una storia da cantare 2020, second screen

L'hashtag ufficiale è #unastoriadacantare.