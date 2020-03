Finale Italia's Got Talent 2020: Joe Bastianich assente, al suo posto un giudice ospite

Di Marco Salaris venerdì 6 marzo 2020

L'attore comico Enrico Brignano sarà il suo sostituto al tavolo dei giudici

Poche ore alla finale di Italia's got talent 2020. Stasera in diretta su Tv8 dalle 21:30 Enrico Papi condurrà l'epilogo della decima edizione del talent show prodotto da Fremantle che innanzitutto vedrà sul palco i 12 finalisti scelti dai quattro giudici Mara Maionchi, Frank Matano, Joe Bastianich e Federica Pellegrini degli studi di Cinecittà in Roma, quindi il talento vincitore deciso dal televoto.

C'è però un imprevisto da colmare, infatti uno dei quattro giudici non sarà presente: è Joe Bastianich. Il motivo è spiegato da una nota della trasmissione. Bastianich è bloccato negli Stati Uniti dove vive e lavora ma "a causa delle difficoltà di spostamento dovute alla situazione attuale, ma farà il tifo da oltreoceano sostenendo soprattutto il suo Golden Buzzer". In sostituzione, arriva un giudice ospite: l'attore comico Enrico Brignano.

Confermata la presenza di Luca Argentero tra gli altri ospiti della serata.

TvBlog seguirà la diretta della finale a partire dalle 21:30 in liveblogging.