Serie A 2019/2020, recupero 26° giornata: partite (a porte chiuse) visibili in tv solo a pagamento

Di Massimo Galanto sabato 7 marzo 2020

La programmazione televisiva del recupero delle partite di campionato di oggi, 26° giornata

Da domani, domenica 8 marzo 2020, la Serie A torna in campo con il recupero delle partite della 26esima giornata che non si erano disputate per l'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Le partite saranno trasmesse in diretta tv da Sky e da DAZN, con la possibilità di vedere le partite di DAZN anche su Sky, sul canale DAZN1 (canale 209).

Nelle scorse ore il governo aveva chiesto la trasmissione televisiva in chiaro delle gare, considerato che esse si disputeranno a porte chiuse (cioè senza pubblico sugli spalti), in ottemperanza a quanto disposto dal governo per l'emergenza sanitaria sopra citata. La Lega Calcio, tuttavia, ha risposto di no. Ecco, dunque, dove potranno essere viste le partite in programma:

Alle 12:30 con il derby emiliano Parma-Spal sarà trasmesso su Dazn, così come Milan-Genoa delle ore 15. Il resto della giornata, ossia Sampdoria-Verona delle 15, Udinese-Fiorentina delle 18, Juventus-Inter delle 20.45 e Sassuolo-Brescia delle 18.30 di lunedì 9, sarà visibile solo su Sky.