Detto Fatto, Bianca Guaccero assente nella puntata di domani, ecco chi prenderà il suo posto (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto giovedì 5 marzo 2020

Bianca Guaccero non sarà alla conduzione della puntata di venerdì 6 marzo di Detto Fatto. Ecco il perché e chi prenderà il suo posto

La puntata di domani, venerdì 6 marzo 2020, di Detto Fatto sarà "specialissima". L'aggettivo superlativo non è casuale. Lo ha usato Bianca Guaccero, congedandosi dal pubblico, in chiusura dell'appuntamento odierno. Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, alla conduzione del programma di Rai2 domani non ci sarà l'attrice di origini pugliesi, in quanto diretta (anticipatamente rispetto al solito) a Napoli per preparare Una storia da cantare, lo show che conduce insieme a Enrico Ruggeri il sabato sera su Rai1.

Stando a quanto apprendiamo, al posto della Guaccero, al timone del factual show ci saranno la modella curvy Elisa D'Ospina, presenza storica della trasmissione. Al suo fianco le novità di stagione, ossia l'ex gieffino Jonathan Kashanian, la stilista Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi.

Bianca Guaccero dovrebbe tornare regolarmente alla conduzione di Detto Fatto a partire da lunedì prossimo, 9 marzo (in realtà, già da sabato sarà alla guida di 'Casa Detto Fatto', al via proprio questa settimana, alle 11.15). Ricordiamo che il programma, in onda dalle ore 14.00 dal lunedì al venerdì, deve fare a meno del pubblico in studio, come tutti gli altri, in osservanza del decreto emanato dal governo per l'emergenza sanitaria legata al coronavirus.