Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 6 marzo 2020

Di Giorgia Iovane venerdì 6 marzo 2020

Guida tv di venerdì 5 marzo 2020: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 salta la terza puntata de La Corrida vista l'impossibilità di avere il pubblico in studio, quindi va in onda uno Speciale Porta a Porta - “L’Italia unita ce la farà”. In seconda serata Tv7. Ma veniamo al prime time.



Spirito della trasmissione sarà fotografare lo sforzo gigantesco e gli enormi sacrifici che la popolazione italiana sta compiendo in queste settimane. Insieme con Bruno Vespa, saranno alcuni tra i volti più popolari della Rai a porre agli scienziati le domande che si fa ciascuno di noi. Ci saranno accurate testimonianze dalle zone più colpite, e verranno rappresentate le posizioni del Governo, dell’opposizione e delle categorie più colpite dalle conseguenze dell'epidemia di coronavirus.

Su Rai 2 torna al venerdì The Good Doctor. Alle 22.55 The Resident. Alle 23.40 Petrolio - Caccia al virus. Ma vediamo la prima serata.



La prima volta (S03E05) - Shaun affronta il suo primo intervento. Il caso si rivela complicato e, nonostante Shaun abbia un'idea geniale, sarà Andrews a portare a termine l'operazione. Prove generali (S03E06) - Shaun sembra iniziare a dare eccessiva importanza alla preparazione del suo primo intervento da specializzando.

Su Rai 3 Presa Diretta si sposta alla domenica; in prima serata va in onda il film Suffragette (USA, 2015) di Sarah Gavron con Carey Mulligan, Helena Bonham Carter. Alle 23.05 Illuminate "Laura Biagiotti - l'aura della moda". Ma veniamo al prime time.



Suffragette è il nome dato alle donne impegnate nel far valere i propri diritti in una società maschilista. Tra queste vi è Maud, una giovane donna dal grande coraggio e determinazione che cambierà per sempre il mondo femminile.

Su Canale 5 seconda puntata del Serale di Amici.



Per la prima volta nella sua storia, come per altri molti programmi tv, Amici 19 va in onda, in diretta, senza pubblico.

Su Italia 1 il film Big Game - Caccia al Presidente (Fin/GB, 2014) di Jalmari Helander con Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Ray Stevenson. Alle 23.10 il film Insospettabili sospetti (USA, 2017) di Zach Braff con Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin. Ma veniamo al prime time.



Vittima di un agguato teso da alcuni terroristi che gli fanno esplodere l'aereo, il Presidente degli Stati Uniti d'America si ritrova isolato tra alcune montagne innevate in preda a se stesso e a chi lo vuole morto. Fortunatamente, il Presidente s'imbatte con il giovane guerriero Oskari che farà di tutto per proteggerlo.

Su Rete 4 torna Quarto Grado.



Nuovo appuntamento con la cronaca nera raccontata da Quarto Grado.

Su La7 torna Propaganda Live.



Nuova puntata del programma di Diego Bianchi e Marco Dambrosio, con Lo Spiegone Damilano e l'immancabile Social Top Ten. E stasera niente pubblico per Zoro &. Co.

Su Tv8 finale in diretta di Italia's Got Talent 2020. Ma veniamo al prime time.



Enrico Papi conduce, eccezionalmente, la finale di IGT 2020 al posto di Lodovica Comello, ormai al termine della sua gravidanza. In giuria John Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, ma lo studio sarà senza pubblico per l'emergenza coronavirus.

Su Nove seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza. Alle 22.45 Accordi & Disaccordi. Ma veniamo al prime time.



Maurizio Crozza torna in diretta col suo one man show in uno studio ancora vuoto per le disposizioni anti-coronavirus.

Su Real Time sesta puntata di Cake Star - Pasticcerie in sfida. Alle 22.30 quinta puntata di The Real Housewives di Napoli. Ma veniamo al prime time.



Nuova puntata della terza stagione della sfida tra pasticceri condotta e giudicata da Damiano Carrara e Katia Follesa. Oggi si va a Cuneo.

Su Rai 5 nuova puntata di Art Night. Alle 23.15 Save the date. Alle 23.45 Terza Pagina. Ma veniamo al prime time.





Massimo Campigli, nel labirinto dell'anima - Il documentario fa luce sull'arte di un artista che ha messo la figura femminile al centro della sua pittura.

Su La 5 alle 21.20 il film Elizabeth (GB, 1998) di Shekhar Kapur con Cate Blanchett. In seconda serata Uomini e donne. Ma vediamo il prime time.



Inghilterra, 1554. La regina Maria muore lasciando il trono alla giovane Elizabeth I Tudor. La sua prima mossa è quella di far tornare dall'esilio l'uomo che ama sin da piccola.