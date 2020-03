ZeroZeroZero gli episodi 7 e 8 la fine del viaggio per la cocaina e i protagonisti della serie

Di Riccardo Cristilli venerdì 6 marzo 2020

Arrivano su Sky Atlantic, Sky Cinema e in streaming su Now Tv gli ultimi due episodi di ZeroZeroZero

Le ultime due puntate di ZeroZeroZero arrivano venerdì 6 marzo su Sky Atlantic, Sky Cinema e in streaming su Now Tv, oltre che su Sky On Demand (dove da domani sarà disponibile tutta la serie) e in mobilità su Sky Go. Negli USA da oggi 6 marzo la serie è disponibile su Amazon Prime Video partner del progetto Sky Original prodotto con Cattleya. Ispirata al libro inchiesta omonimo di Roberto Saviano, la serie è creata da Stefano Sollima, Leonardo Fasoli e Mauricio Katz.



Le puntate 7 e 8: cosa succederà?

Sono le ultime due puntate di ZeroZeroZero è sempre difficile raccontare quello che succederà negli episodi conclusivi di una serie tv. Ancora di più quando gli eventi sono così intrecciati e ricchi di colpi di scena come in ZeroZeroZero. Sicuramente possiamo dire che il viaggio del carico di cocaina si conclude e che negli ultimi due episodi e ancora di più nell'ultimo, le storie che coinvolgono i vari personaggi hanno tutte una degna chiusura.

Nelle ultime due puntate, dirette da Pablo Trapero, si conferma lo schema delle precedenti con un'apertura di episodio dedicata a uno dei tre assi ('ndrangheta - Broker - Messico) su cui è costruita la serie con un momento ben preciso in cui gli eventi si intrecciano e ci viene raccontato come anche l'altra parte in gioco arriva a quel punto. Un gioco temporale e spaziale interessante che ha regalato alla serie una profondità ulteriore con diversi punti di vista.

In Calabria, i nemici di Don Minu (Adriano Chiaramida), sempre più determinati a mettere fine al suo impero, capiscono che l’unico modo per fermare definitivamente la sua presa sulla ‘Ndrangheta è quello di sabotare una volta per tutte la spedizione dei Lynwood, per questo tenteranno con ogni mezzo a loro disposizione di bloccare il cargo di cocaina. Nel frattempo, a Casablanca, Chris (Dane DeHaan) ed Emma (Andrea Riseborough) pensano di essere ormai al sicuro, ma non sanno che in realtà un ultimo pericolo li attende dietro l’angolo.

Arriva il momento della resa dei conti per i protagonisti della serie: la famiglia Lynwood dovrà fare i conti con le estreme conseguenze dell’essere broker della cocaina; intanto, in Calabria, Don Minu sarà costretto a decidere ancora una volta quanto è disposto a pagare per mantenere il suo potere, mentre a migliaia di chilometri di distanza, in Messico, Manuel (Harold Torres) si ritroverà di fronte allo stesso dilemma.

La cocaina si conferma motore della serie, la sete di potere, il desiderio di mantenere le proprie posizioni nel campo da gioco internazionale provoca conseguenze anche in aspettate. Il sangue scorrerà a fiumi e nessuno è al sicuro in questi ultimi due episodi.



ZeroZeroZero in streaming

Le puntate di ZeroZeroZero sono in streaming su Now Tv e sempre disponibili On Demand, dopo le puntate finali di venerdì 6 marzo l'intera serie è disponibile On Demand e in streaming oltre che in mobilità anche in Unione Europea con Sky Go.



Seconda stagione?

Come sottolineato in sede di presentazione ZeroZeroZero è una miniserie, pensata come una serie chiusa che potenzialmente può trasformarsi in una serie antologica. Stefano Sollima nell'intervista a Blogo ha proprio spiegato questo concetto "ZeroZeroZero è un racconto assolutamente chiuso. Eventualmente si può ragionare su un progetto antologico, e mi immagino un nuovo carico, un nuovo viaggio, in altre ere, altri personaggi, chissà".

Foto di Stefania Rosini e Sonia Hadit