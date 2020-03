Rai: Igor Di Biasio sul mancato CDA a Milano "Si è sconfitti solo quando ci si arrende"

In un primo momento si era deciso che la riunione del CDA Rai prevista per oggi si sarebbe svolta presso la sede Rai di Milano, questo per dimostrare la vicinanza della televisione pubblica con le zone più colpite dall'emergenza del Coronavirus. Ieri sera però, dopo le decisioni del governo che sono divenute concrete nel decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, si è deciso di mantenere a Roma la sede del riunione odierna, questo il comunicato della Rai di ieri sera:

Igor De Biasio, che è il consigliere lombardo che ha fortemente voluto lo spostamento a Milano del CDA di oggi, si è comunque presentato presso la sede Rai di Corso sempione a Milano, dove ha partecipato in video conferenza alla riunione odierna. Ecco cosa ha detto De Biasio durante il CDA odierno a proposito di questo mancato spostamento a Milano :

Caro Presidente, Caro Amministratore Delegato, Cari Consiglieri Stimato collegio sindacale e Gentile Magistrato

Alla luce della decisione di ieri sera di spostare la sede del Consiglio da Milano a Roma desidero trasferirvi il mio pensiero a riguardo con questo testo che chiederò che venga allegato poi al verbale.

In data 27.2 ho proposto di svolgere questo CdA a Milano e il successivo a Venezia per dare un segnale importante di vicinanza ed empatia ai lavoratori delle sedi territoriali colpite dall’emergenza sanitaria. Un gesto straordinario in un momento straordinario. La Rai è un’azienda italiana, patrimonio di tutto il Paese, con lavoratori in ogni Regione; per me è giusto e doveroso essere a fianco di tutti i lavoratori RAI specialmente nei momenti critici: oggi a Milano e domani in qualsiasi altra sede.

Anche se sono rimasto solo, ho scelto di perseverare nella mia idea di svolgere questo CdA dalla sede di Milano. Pertanto oggi partecipo al Consiglio collegato non da casa mia, ma da corso Sempione. E mi sento sicuro al 100%. Tanto quanto mi sentirei a casa mia o con voi in sala Orsello a Roma.

Il decreto di ieri non ha vietato viaggi in Lombardia e nemmeno di recarsi al lavoro, ad esclusione della zona rossa, che vi ricordo dista oltre 50 km dalla Rai di Milano. Sospende invece manifestazioni ed eventi affollati che non consentano il rispetto della distanza di 1 metro. Sospende meeting di personale sanitario o di chi svolge servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Far ricadere il CdA RAI in queste due casistiche è un’interpretazione molto forzata che non condivido.

E trovo altrettanto forzato motivare il non svolgere il Cda a Milano per un regolamento interno che regola e limita le autorizzazioni agli spostamenti, quando sono proprio i vertici ad autorizzarli.

Per una buona occasione non bisogna aspettare il momento opportuno, ma crearlo. Abbiamo perso l’opportunità di farci trovare pronti e compatti davanti ai cittadini nelle cui case entriamo ogni giorno e ai nostri dipendenti che ci vorrebbero al loro fianco nei momenti di incertezza. L’abbiamo persa due volte: la prima con il rifiuto via mail dei Consiglieri Borioni, Laganà e Rossi di venire a Milano; la seconda ieri sera, con lo spostamento in extremis della sede del CdA.

Oggi avremmo potuto vedere l’AD e il Presidente della RAI in mezzo ai lavoratori milanesi (nel rispetto delle ordinanze) a dare fiducia e speranza a tutte le zone colpite e di conseguenza anche a tutto il Paese. Ma con la vostra decisione le notizie belle oggi ne conteranno una in meno.

Si è sconfitti solo quando ci si arrende, e sono certo che Milano e l’Italia supereranno comunque questo momento a testa alta, mi rammarica però che il mio intento di unione e partecipazione sia svanito per paura, divisioni partitiche e polemiche fini a sé stesse.

In cuor mio spero comunque che questo momento di crisi sproni tutti noi italiani ad essere più vicini, più uniti, più solidali.