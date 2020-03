Fuori dal coro in trasferta agli studi Mediaset di Milano (Anteprima Blogo)

Di Marco Salaris giovedì 5 marzo 2020

La trasmissione lascia (momentaneamente?) lo studio del centro palatino di Roma

Che l'emergenza Coronavirus stia mettendo a dura prova la tv è ormai sotto gli occhi di tutti. Da oltre una settimana assistiamo all'inedita veste senza pubblico di trasmissioni Rai, Discovery e Mediaset in onda da Milano. Quest'ultima ha subìto il colpo in maniera particolare proprio perché il quartier generale delle trasmissioni vengono emesse da Cologno Monzese. Come sappiamo dallo scorso 23 febbraio l'azienda ha messo in atto tutte le misure e le precauzioni del caso ma i movimenti non sembrano terminati qui.

Dopo che Dritto e rovescio, il programma di Rete 4 condotto da un risentito Paolo del Debbio, da Milano ha 'salvato' la presenza del pubblico con un furbo collegamento da Roma, anche per Fuori dal coro di Mario Giordano si prospettano modifiche (almeno nella prossima puntata).

Secondo le informazioni giunte a TvBlog il programma in onda fino alla scorsa puntata dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma si trasferirà a nel capoluogo lombardo, più precisamente allo studio 5 del centro di produzione Mediaset, lo stesso nella quale vengono realizzati Dritto e Rovescio e CR4 - La repubblica delle donne.

Quindi uno studio per tre dove ok, non ci sarà traffico di pubblico a destra e manca, ma di conduttori sì.