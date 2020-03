Don Matteo 12, l'ottava puntata: una doppia accusa

Di Paolino giovedì 5 marzo 2020

Le anticipazioni dell'ottava puntata del 5 marzo 2020 di Don Matteo 12, la fiction di Raiuno con Terence Hill nei panni di un parroco di Spoleto alle prese con gialli e problemi dei suoi amici e di chi vive nella canonica

Gli stravolgimenti di palinsesto causati dalla sospensione delle gare di Coppa Italia a fronte dell'emergenza Coronavirus fanno bene ai fan di Don Matteo 12. Se inizialmente, infatti, questa settimana era prevista una sola puntata (quella andata in onda martedì scorso), Raiuno ha deciso di colmare il vuoto lasciato dalla semifinale tra Napoli ed Inter per mandare in onda questa sera, giovedì 5 marzo 2020, alle 21:25, un secondo appuntamento con il parroco interpretato da Terence Hill.

Don Matteo 12, l'ottava puntata

Nell'ottava puntata, "Non dire falsa testimonianza", Don Matteo si trova di fronte ad una doppia accusa da parte di Chiara, figlia di una donna trovata in fin di vita. Secondo la giovane, infatti, il parroco non è solo il responsabile dell'aggressione ma sarebbe anche suo padre.

Don Matteo, dal canto suo, non vuole difendersi e si chiude dietro il silenzio: tocca ad Anna (Maria Chiara Giannetta) ed a Cecchini (Nino Frassica) indagare per scagionarlo dalle accuse. Il Maresciallo, però, deve affrontare anche altri problemi: a Spoleto arriva suor Luciana, sua zia missionaria che non vede il nipote da tanto tempo.

Per colpa di una "piccola bugia" detta da Cecchini tempo prima, la donna è convinta che lui sia un parroco: il Maresciallo, ovviamente, fa di tutto per farglielo credere, fino a trasformarsi in Don Nino. Anna, invece, è ad un bivio sentimentale: decidere se tentare una relazione con Sergio (Dario Aita) o seguire quello che ancora prova per Marco (Maurizio Lastrico), che ha scoperto avere comprato il suo abito da sposa di nascosto.

Don Matteo 12, streaming

E' possibile vedere Don Matteo 12 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

Don Matteo 12, social network

Si può commentare Don Matteo 12 sulla pagina ufficiale di Facebook o su Twitter, all'account @DonMatteoRai. L'hashtag è #DonMatteo12.