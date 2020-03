Analisi Auditel del pomeriggio di martedì 3 marzo 2020

Di Hit mercoledì 4 marzo 2020

L'andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri

Parte la nostra analisi delle curve dello share minuto per minuto pomeridiane con la linea verde di Rai3 al comando con i Tg Regionali al 19% di share, seguita dalla curva arancione di Canale 5 con Beautiful al 16% di share. Poi resta al comando da sola la curva di Canale 5 con il varietà Uomini e donne che sale fino al 18%, per poi calare sulla linea del 15%, come se il trono classico in onda ieri abbia perso appeal sui fans di questo programma, che comunque vediamo gli danno apertura di credito ad inizio trasmissione. Il programma ha cifre in linea con il suo ottimo pedigree durante le puntate dedicate agli over.

Nel frattempo la curva di Rai1 con Vieni da me scorre fra il 10 ed il 15% di share e opera il sorpasso sulla curva di Uomini e donne sul finale di puntata toccando il 19% d share, mentre è terza la curva dello Sportello di Forum su Rete 4 che tocca sul finale il 10% e che frena una più decisa ascesa del varietà condotto da Caterina Balivo. Crescita poi della curva di Canale 5 con la fascia Gf vip+Amici+Segreto fino al 21% di share, mentre la curva di Rai1 con Il Paradiso delle signore scorre al 16%, per poi calare con la fascia informativa e con la prima parte di Vita in diretta.

La curva di Canale 5 poi con Pomeriggio 5 scende attorno al 16% di share vincendo comunque la sfida di fascia, con la curva della Vita in diretta che scorre -più o meno- attorno al 15% di share, seguita dalla linea di Geo. La sfida del preserale è vinta dalla curva blu dell'Eredità che arriva fin verso il 27% di share, mentre la curva di Avanti un altro si ferma di qualche punto sotto. La curva di Rai3 con Tg3 e Tg regionali scorre poco sopra la linea del 10% di share.